אבי "המשפחה הכי גדולה בעולם", שהיו לו 39 נשים ו-94 ילדים נפטר בגיל 76. ציונה חנה היה מנהיגה של כת דתית, שנקראת "טלית חנה", המאפשרת לחסידיה הגברים - כמה מפתיע - להיות פוליגמיים.

משפחתו הענקית של חנה התגוררה ביחד וכללה גם 33 נכדים ונין אחד, וגם 14 כלות. הם התגוררו בבית בן ארבע קומות עם 100 חדרים, בכפר קטונג טלנגנום במדינת מיזורם שבהודו.

השר הממונה על המחוז צייץ: "בלב כבד מדינת מיזורם נפרדת ממר ציונה, שהאמין שהוא עומד בראש המשפחה הגדולה בעולם. מיזורם והכפר שלו הפכו לאטרקציה בגללם. תנוח בשלום אדוני".

הרופאים סיפרו לסוכנות הידיעות PTI כי חנה סבל מסוכרת ומיתר לחץ דם. הוא חלה בביתו ומצבו הדרדר כשנלקח לבית החולים, שם הוא מת.

במהלך השנים, אורח חייו יוצא הדופן של חנה עלה לכותרות ברחבי העולם, והאחוזה הגדולה שלו הפכה למוקד משיכה תיירותי. בביתו העצום יש בית ספר שנועד רק לילדי המשפחה, סדנאות עבודה, מגרש משחקים, אזורים לגידול בעלי חיים וגינת ירק. האיש בעל המשפחה הגדולה בעולם הלך לעולמו | צילום: twitter

כשדיבר על משפחתו, אמר חנה: "אני מרגיש כמו ילד מיוחד של אלוהים. הוא נתן לי כל כך הרבה אנשים לשמור עליהם. אני רואה את עצמי גבר בר מזל שהוא בעל של 39 נשים וראש המשפחה הגדולה ביותר".

כדי להאכיל משפחה כזאת ענקית, חשף בעבר, ארוחת ערב ממוצעת דורשת עד 30 תרנגולות, 60 קילו תפוחי אדמה ו-99 קילו אורז.

זתיאנגי בת ה-69, אשתו המבוגרת ביותר של חנה, השתלטה על חלוקת המטלות לנשות הבית לאחר מותו, כולל האחריות על הררי הכביסה שנערמים בבית מדי יום.