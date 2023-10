רטטוי גרסת מקדונלד'ס: מלחמת "חרבות ברזל" נכנסה לשבוע הרביעי ובמדינות ברחבי העולם, בהן חיים מהגרים רבים מהמזרח התיכון, מתרחשות לא פעם הפגנות פרו-פלסטיניות במטרה להביע הזדהות ודרישה להפסקת אש מיידית ברצועת עזה. התמונות מהצעדות והעימותים ברחובות מציפים את הרשת מאז מתקפת הפתע האכזרית של ארגון הטרור חמאס - אך לכזה מעשה כנראה שאיש לא ציפה.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות, נראה אדם החובש בנדנדה בדמות דגל פלסטין, מוציא מרכב הנושא לוחית רישוי "שחררו את פלסטין", ארגז מלא בעכברים ומתקדם לעבר סניף מקדונלד'ס הממוקם בבירמינגהם, אנגליה. שם, הוא משחרר את עשרות העכברים המרוססים ככל הנראה בצבע לעבר הלקוחות הנמצאים במקום - תוך כדי קריאות לשחרור פלסטין – בהן גם קללות.

אך זה לא נגמר כאן. לאחר שנצפים מבטיהם המובהלים של השוהים במקום, בסוף הסרטון המדובר, מופיעה שקופית שמציגה את המותגים עליהם יש לבצע חרם בשל הטענה כי הם תומכים לכאורה ב"אפרטהייד הישראלי". מותגים, בהם רשת בתי הקפה העולמית, סטארבקס, דיסני וכאמור מקדונלד'ס. עם זאת, נראה כי הסרטון המבחיל שככל הנראה מנסה לייצר תמיכה, גורר ביקורות ברשתות.

Throwing mice into a packed McDonald’s in London while shouting Free Palestine, will not— in fact— free Palestine. pic.twitter.com/eygATLRW8z