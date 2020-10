תפנית דרמתית בפרשת מותה הטרגי של קלואי וויגנד: כשנה וחצי אחרי התקרית המזעזעת בה פעוטה נפלה למותה משיט תענוגות בזמן עגינה בנמל בפורטו ריקו, סבה - אשר החזיק אותה בזמן התקרית מעבר למעקה החלון - הודה שהוא האשם במותה. סלבטור "סם" אנלו, בן ה-51, הודה בגרימת מוות ברשלנות וכעת, ממתין לגזר הדין שנקבע כרגע לחודש דצמבר.

הפרשה המשפטית התפוצצה ביולי של 2019, כאשר הפעוטה בת השנה וחצי, קלואי וויגנד, נפלה מחלון בקומה ה-11 של ספינת התענוגות "רויאל קריביאן" ונחתה על אספלט הנמל. אנלו הואשם בעקבות התקרית בגרימת מותה ברשלנות, אך כפר תחילה באשמה בטענה כי הנהלת הספינה השאירה את החלון פתוח ללא שלט אזהרה. לדבריו ולדברי משפחתו, החלון בקומת משחקי הילדים לא היה אמור להיות פתוח - ובכלל היה נראה כאילו הוא סגור. אנלו אף טען בזמנו כי ראייתו לא טובה דיה כדי להבחין בין חלון פתוח לסגור, אך בסוף הודה באשמה במסגרת עסקת טיעון לפיה בית המשפט יטיל עליו עונש מופחת.

This is the area of a Royal Caribbean cruise ship where 18-month-old Chloe Wiegand of Granger fell from. Family lawyer blames 'hidden danger,' says Chloe's grandfather lifted her onto railing and couldn't tell window was open. Story here: https://t.co/Lk6weXppTJ via @LWrightSBT pic.twitter.com/sRpC2pb5ky