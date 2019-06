חרף תחנוני האם: נגזר עונש מוות לאב שרצח את 5 ילדיהם

כמעט 5 שנים לאחר הרצח שזיעזע את ארצות הברית, חבר המושבעים קבע: טימותי ג'ונס הבן יוצא להורג בעוון רצח חמשת ילדיו. כל זאת למרות תחנוניה של האם ואשת לשעבר, אמבר קיזר, שהעידה כי היא מתנגדת נחרצות לעונש מוות ורוצה שבעלה ישב בכלא. "הוא לא הראה לילדים שלי רחמים בשום אמצעי", אמרה קיזר. "אבל הילדים שלי אהבו אותו, ואני מדברת בשם הילדים שלי ולא בשם עצמי". In the eyes of the state of South Carolina and 12 jurors, Merah, Elias, Nahtahn, Gabriel, and Abigail (Elaine) received justice for their deaths.



Timothy Jones Jr sentenced to death after being found guilty for the 5 murders. @WLTX pic.twitter.com/YtPDhgu2mE — Jacob Reynolds (@JRFromTheSouth) June 13, 2019



ההחלטה הגיעה לאחר טענת התובעים כי העונש שג'ונס מרצה בכלא הוא כמו "לשלוח אותו לחדרו". גזר הדין התקבל פה אחד על ידי חבר המושבעים לאחר כשעתיים של דיון ביום ה-21 למשפט. ג'ונס הורשע על רצח חמשת ילדיו בני השנה עד 8, באוגוסט 2014. ההחלטה להוציא להורג אסיר, לא התקבלה בדרום קרוליינה מאז שנת 2011. ההחלטה הגיעה לאחר טענת התובעים כי העונש שג'ונס מרצה בכלא הוא כמו "לשלוח אותו לחדרו". גזר הדין התקבל פה אחד על ידי חבר המושבעים לאחר כשעתיים של דיון ביום ה-21 למשפט. ג'ונס הורשע על רצח חמשת ילדיו בני השנה עד 8, באוגוסט 2014. ההחלטה להוציא להורג אסיר, לא התקבלה בדרום קרוליינה מאז שנת 2011. The jury finds Timothy Jones guilty of killing his five children. @wachfox pic.twitter.com/4FM2TSYV9p — Myra Ruiz (@WACHMyraRuiz) June 4, 2019

ג'ונס הודה כי העניש את בנו הבכור עד שהוא התמוטט ומת. לאחר מכן חנק את ארבעת ילדיו האחרים ונסע עם גופותיהם כתשעה ימים במכוניתו. לבסוף השליך את השרידים בתוך שקיות שחורות באלבמה. בנוסף לגב' קייזר, גם משפחתו של הרוצח ביקשה רחמים על ג'ונס והתחננה שהוא לא יוצא להורג. אביו אף הוריד את חולצתו והראה את קעקועי נכדיו שנרצחו על גופו. {title}





