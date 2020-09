פשע מזעזע בברזיל: אישה פיתתה את חברתה ההרה למסיבת לידה, ואז חתכה את בטנה וגנבה ממנה את העובר שלה. האישה ההרה, פלביה גודינהו מפרה בת ה-24, נמצאה ללא רוח חיים על ידי בעלה, כאשר חור פעור בבטנה ותינוקה נעדר.

נתיחה שלאחר המוות אישרה את העובדה שפלביה, שהייתה בשבוע ה-36 להריונה, מתה כתוצאה מפצעים וחתכים באזור הבטן שלה, וחטפה אף מכה בראש כתוצאה מחבטת לבנה. פלביה, מורה מחליפה במקצועה, הזומנה על ידי חברתה לתיכון ללוקיישן חשאי במחוז Canelinha במדינת סנטה קטרינה, למסיבה לכבוד הולדת התינוקת שלה. אך כשהגיעה למקום היא הוכתה על ידי לבנה והותקפה על ידי חברתה ובן זוגה, שכאמור קרעו את בטנה וחטפו את התינוקת.

Ministra por favor peça para rever as leis, SC está de luto por Flávia Godinho Mafra que foi assassinada por uma amiga(inimiga) que retirou sua bebê do ventre de 36 semanas com estilete porque queria a sua bebê. pic.twitter.com/aqi1FQzUSR