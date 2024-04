שוטר לשעבר ממדינת וושינגטון – צפון-מערב ארה"ב – חשוד כי ירה למוות באשתו לשעבר ובנערה בת 17, לפני ששם קץ לחייו. גופתו של אליאס הויזאר (39) נמצאה בתום מרדף עם כוחות משטרה במדינת אורגון. לפי הפרסומים, הוא נמצא בזירה עם תינוק בן שנה שהיה בנה של הנערה שנרצחה. הויזאר פונה לבית החולים במצב אנוש ומת מפצעיו כעבור כמה שעות.

גורמים המעורים בפרטי החקירה סיפרו לכתבים מקומיים שהסברה הרווחת כרגע היא שהתינוק שנמצא בזירה היה בנו של הויזאר והנערה – אנג'ליקה סנטוס. לפי ממצאי החקירה, מסע הרצח של בן ה-39 החל כיממה לפני שנקבע מותו, אז הוא ירה למוות באשתו לשעבר – אמבר רודריגז – מחוץ לבית הספר היסודי שבו עבדה. לאחר מכן, הויזאר רצח את סנטוס, חטף את בנה ונמלט. רשויות החוק העריכו שבכוונתו לחצות את הגבול במקסיקו והצליחו למצוא אותו בדרכו דרומה.

