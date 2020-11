הרצח של אמילי ג'ונס, שהתרחש ב-22 במרץ האחרון, זעזעה את אנגליה כולה, וכעת הפצע נפתח מחדש עם פתיחת המשפט של הנאשמת ברצח המזוויע.

ג'ונס נדקרה למוות על ידי אישה זרה, בזמן ששיחקה לתומה בפארק קווין בבולטון. אביה של הילדה, מארק, לקח אותה לפארק לשחק, אך כאשר זו הבחינה באמה, שרה בארנס, רצה בפארק, היא קראה לעברה ונסעה לכיוונה בעזרת הקורקינט שלה. לפתע, אישה שעברה מולה תקפה אותה ועל פי הדיווחים שעלו בזמנו, היא דקרה אותה בצווארה.

הוריה ההמומים של ג'ונס הזעיקו מיד כוחות ביטחון והצלה, אך הפציעות היו כה קשות וחמורות ששעתיים לאחר מכן הרופאים בבית החולים אליו פונתה הכריזו בצער על מותה של הילדה. פרטים רבים מהפרשה נותרו חסויים מהציבור, בין היתר משום שדווח על פי שמועות כי פצע הדקירה היה כה חמור שראשה כמעט ונערף מול עיני הוריה.

החשודה ברצח, אלציונה סקאנה, נעצרה מיד וחקירה נפתחה בנושא. משפטה החל ביום חמישי האחרון, ובו נטען כי המואשמת ביצעה את העבירה בשל סכיזופרניה פרנואידית בה היא לוקה. עורכי דינה של הנאשמת אומרים כי היא מודה באשמת הריגה אך לא ברצח.

Seven year old Emily Jones had her throat cut in horrific attack court hears https://t.co/10o0J3qFxN via @https://twitter.com/UnityNewsNet — Pie Pony (@PiePony1) November 28, 2020

מייקל בריידי התובעה במשפט, אמר לחברי המושבעים כי השאלה העיקרית היא האם הסכיזופרניה הפרנואידית של סקאנה הובילה לרצח, או שמדובר ב"תירוץ נוח להתחבא מאחוריו", כדבריו.

ד"ר ויקטוריה סוליבן אשר טיפלה בסקאנה ביחידה לבריאות הנפש במנצ'סטר לאחר מעצרה, העידה במשפט וטענה כי אחותה של הנאשמת הגיעה למקום וסיפרה שסקאנה לא לקחה את התרופות שלה במשך מספר ימים ועל כן היוותה סכנה לציבור.

ד"ר סוהאנטיני פארל, פסיכיאטר תורן שהוביל צוות של חמישה אנשי רפואה שהעריכו את מצבה של סקאנה לאחר מעצרה, העיד גם כן במשפט. לדבריו סקאנה הצהירה בעצמה שהיא יודעת שהיא סובלת מסכיזופרניה פרנואידית וכי היא שמרה על קשר עין רציף ותיקשרה עימם. היא הציגה התנהגות קלה של עצבנות גוברת וחשדנית.

"זה כן הרגיש שהיא חושבת בזהירות על התשובות שהיא נתנה לנו, במקום להגיב בצורה אינטואיטיבית וטבעית", אמר ד"ר פארל. "היא חיברה את התשובות ואז נתנה לנו אותן. ההתרשמות שלי הייתה שהיו תסמינים פסיכוטיים פעילים, הם היו עדינים. מבחינה אובייקטיבית היא אכן נראתה פרנואידית".

סקאנה, מאלבניה במקור, עברה לאנגליה בשנת 2014. שלוש שנים לאחר מכן החלה לקבל טיפול בזריקות בשל מצבה הנפשי, כאשר דיווחה שהיא אף מתקשרת עם מלאכים. ב-2019 החליפה את התרופות שלה לטיפול אוראלי, אך עדיין לא ברור אם התרופות הפסיקו להשפיע או שהיא בעצמה הפסיקה ליטול אותן. המשפט בעניינה צפוי להימשך בארבעת הימים הקרובים, עד לקבלת גזר הדין.