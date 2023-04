מקרה הרצח הבא, שאירע בחורף 1982, הצליח לזעזע את ארצות הברית כולה. זה היה בוקר קר של פברואר כאשר שרה קראוזנק, אז פעוטה בת שלוש בלבד, התעוררה והלכה לחפש את אמה – קאתי בת ה-29. הפעוטה שוטטה לתוך חדר השינה של הוריה בברייטון, פרבר של העיר רוצ'סטר, מדינת ניו יורק, ושם, למרבה הזעזוע, מצאה את אמה ללא רוח חיים עם גרזן תקוע בגולגולתה.

הפעוטה חיכתה לצד הגופה במשך שעות, עד שאביה ג׳יימס שב מהעבודה מאוחר יותר באותו היום. כשג׳יימס ראה את המחזה הנורא, הוא רץ להזעיק עזרה מהשכנים, ואלו התקשרו למוקד 911. כאשר השוטרים הגיעו למקום, הם ראו שחלונות חדר השינה נופצו במה שנראה כמו פריצה לבית. אולם, על כלי הרצח לא נמצאו טביעות אצבעות.

This is one of the photos James Krauseneck Jr. brought to court #Dateline pic.twitter.com/LDK86tias4 — Dateline Producer (@DatelineNBCProd) January 21, 2023

CATHY KRAUSENECK: New York vs. James Krauseneck Jr. for the 1982 murder of his wife https://t.co/DycCRNKE5y pic.twitter.com/SOA9uDjZFc — CRIMEWATCHERS (@Kimster_CW) January 20, 2023

בנקודת הזמן ההיא, קאתי וג׳יימס כבר היו נשואים כשמונה שנים. היא עבדה בתור אורטופדית בזמן שג׳יימס עבד ככלכלן בחברת הצילום המצליחה "קודאק". הם עברו לברייטון בסך הכל שישה חודשים לפני הרצח הנורא, ולאחר מציאת גופתה של קאתי, ג׳יימס עבר להתגורר עם שרה במדינת מישיגן.

מעצרו של ג'יימס קראוזנק

עם פתיחת חקירת המשטרה, התיאוריה שמא מדובר בפריצה שהפכה לרצח אכזרי החלה אט אט להיסדק. לא נלקחו כספים או תכשיטים מבית המשפחה, והחקירה העלתה שפריצת החלון ותקיפתה של קאתי נעשו בשני גרזנים שונים. כמו כן, לא נמצאו ראיות DNA של פורץ אלמוני בבית. מכאן, החלה להתפתח שמועה שלג׳יימס יש חלק ברצח הנורא – אך המשטרה לא הצליחה להוכיח זאת.

רק בשנת 2019, 37 שנה לאחר המקרה, החליטה המשטרה לעצור את ג׳יימס ולהאשימו ברצח של קאתי. שרה המזועזעת לא האמינה לשנייה שאביה הוא הרוצח ועמדה לצדו כשהוא כפר בהאשמות. בשנת 2022 הובא ג׳יימס לבית המשפט, שם טענה ההגנה כי אין ראיות חדשות בתיק ולכן לא ניתן להרשיעו. מנגד, עדים שהכירו את בני הזוג העידו שקראוזנק לא רצה לעבור לברייטון מלכתחילה, ולכן הם לא הופתעו שהוא חזר למישיגן יום לאחר מותה של קאתי.

Breaking: Convicted Brighton ax murderer, James Krauseneck, in prison hospital while appeal is pending https://t.co/GuQlK4B39E — Berkeley Brean (@whec_bbrean) March 28, 2023

Is he the ax killer? Retired business executive, James Krauseneck is charged with ax murder of his wife, 37 years ago and leaving their three-year-old daughter alone with the corpse – Tests revealed nobody else’s DNA was found in… https://t.co/OGGS2ZmbsD pic.twitter.com/hFGYFN9j92 — konniemoments1 (@KonnieMoments1) November 18, 2019

לבסוף, בספטמבר 2022, חבר המושבעים להחליט להרשיע את קראוזנק בן ה-70 ברצח. בתו המשיכה להתעקש שאביה הוא גבר אוהב שמעולם לא הראה סימני אלימות, וכי "בלתי נתפס", לדבריה, שהוא היה מסוגל להרוג את קאתי. ג׳יימס נשלח למאסר של 25 שנה, וסיפור הרצח המזעזע היווה השראה לספר ואף לסרט שעלה בנטפליקס בשנת 2021 תחת השם ״דברים ששמענו וראינו״.