אביה ואמה החורגת של אוטום הולו, ילדה בת 8 ממדינת מינסוטה שמתה בקיץ שעבר מחנק, הואשמו ברצח מדרגה שנייה. השניים הודו בעסקת טיעון כי הם אלה שגרמו למותה, לאחר שורה של מעשי התעללות קשים שביצעו בה. בין היתר סיפרו ההורים כיצד נהגו להכות ולקשור אותה ובמקרה אחד אפילו מנעו ממנה אוכל ומים.

האב, ברט ג'ייסון האלו (31) והאם החורגת, שרה קיי האלו (29), יישפטו בספטמבר. כל אחד מהם עומד בפני תקופת מאסר אפשרית של 40 שנה על אשמתם במות אוטום באוגוסט האחרון.

החוקרים טענו כי בני הזוג התעללו פיזית בילדה בביתם בעיר אלק ריבר במרכז מינסוטה, ולעתים קרובות קשרו אותה בגלל שהתנהגה ב"צורה לא נאותה".

על פי האישומים נגדם, בני הזוג מנעו מבת ה-8 מזון והובילו לכך שבזמן מותה שקלה 33 קילו. מהמשטרה נמסר כי היא מתה מספר ימים לפני ה-13 באוגוסט 2020 - היום בו השוטרים הוזעקו לדירה בעקבות דיווח על ילד שאיבד הכרה. אוטום נמצאה עם פניה כלפי מטה באמבטיה, עם מספר פצעים בראשה.

Autumn Hallow: Despite 30 police calls, dad and stepmom starve, withhold water & beat beloved girl to death https://t.co/qthkDeKo1F — Parrotnews247 (@parrotnews247) June 25, 2021

בתחילה הואשמו בני הזוג ברצח מדרגה שנייה ובהריגה מדרגה ראשונה. התובעים שקלו להחמיר את סעיפי אישומי הרצח לדרגה ראשונה, תוך ציון שבידם ראיות חדשות, כולל סרטון מעקב שלפי החשד הראה את ההתעללות שעברה אוטום בשבועות ובימים שקדמו למותה.

בנוסף לרצח מדרגה שנייה, השניים הודו במספר אישומים חדשים הקשורים להתעללות באחיה של אוטום ובילד אחר בבית. האם החורגת שרה העידה בבכי ונזכרה כיצד היא וברט תקפו יחד שניהם את הילדה בחדר הרחצה של הדירה, שם הייתה מרותקת בימים שקדמו למותה.

בנוסף לכך, שרה גם העידה שהם מנעו מהילדה אוכל, מים ותרופות. לאחר ההודאה של ההורים, אמה הביולוגית של אוטום, שגם הגישה תביעה של מיליוני דולרים נגדם, אמרה כי "אני מרגישה שזה שהם מסכימים להסדר טיעון לטובת עונש מופחת זאת פחדנות, אבל שמחתי שלפחות הם הודו שביצעו חלק מהמעשים".