הרשת מתאבלת עם היוודע מותו הטראגי בהתרסקות של כוכב ה-NBA לשעבר, קובי ברייאנט. ציוץ בטוויטר של משתמש בשם Noso הפך ויראלי בטירוף בשעות האחרונות, מכיוון שנראה שהוא חזה כבר בשנת 2012 את מותו של אגדת הכדורסל. המשתמש כתב: "קובי הולך לסיים את חייו בהתרסקות מסוק".

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012

עד לשעה זו הציוץ צויץ מחדש כבר יותר מ-100 אלף פעמים, ויש לו יותר מ-170 אלף לייקים, והמספרים עולים כל הזמן. לא ידוע מי הוא אותו משתמש מסתורי, אך לפי הציוצים שלו, שרבים מהם עוסקים בברייאנט, נראה כי הוא מעריץ. לאחר היוודע דבר מותו, הוא עצמו לא האמין וצייץ מספר פעמים: "NO FUCKING WAY, זה לא יכול להיות אמיתי". אחד הגולשים הגיב: "מצאנו נוסע בזמן".

כוכב ה-NBA לשעבר ואחד משחקני הכדורסל המצליחים בהיסטוריה, קובי בראיינט, נהרג הערב (ראשון) בהתרסקות מסוק בעיר קלבסאז שבקליפורניה. לצדו של בראיינט נהרגו בתאונה ארבעה בני אדם נוספים שהיו עמו על המסוק הפרטי. זהותם טרם פורסמה, אך דווח כי לפחות אחת מהן הייתה בתו הבכורה.

בראיינט, יליד פילדלפיה, הוא מלך הסלים של קבוצת ה"לוס אנג'לס לייקרס" בכל הזמנים, ושיחק בה לאורך כל 20 שנות הקריירה המקצוענית שלו בליגת הכדורסל הבכירה בעולם. השחקן שכונה "בלאק ממבה" זכה עם קבוצתו בחמש אליפויות, וממוקם במקום ה-4 ברשימת קלעי כל הזמנים של ה-NBA.