חגגה עם חבריה סביב המדורה – וכמעט נשרפה למוות

ג'סיקה טאוב הייתה נערה רגילה שנהנתה עם חבריה סביב המדורה – ובשנייה אחת מצאה את עצמה נלחמת על חייה. היא הגיעה למסיבה עם בן זוגה קונור, וכולם ישבו סביב האש, צלו נקניקיות ודיברו. אחד החברים, כך היא מספרת, אז הלך להביא ג'ריקן דלק. "הוא רצה להגדיל את האש. אמרנו לו שזה מיותר, הרי כבר היינו בדרך הביתה, אבל הוא לא הקשיב", שיחזרה. "תוך שניות הוא שפך את הדלק על המדורה".

ג'סיקה נעטפה בלהבות, והאש הציתה את השמיכה שהייתה עליה. "ראיתי אור חזק שבא אליי. אז הרגשתי את החום", סיפרה. "צעקתי לעזרה, התגלגלתי על האדמה, הרגשתי את קונור וחברים שלי מנסים לכבות אותי בידיים". בסופו של דבר הלהבות כבו, אך ג'סיקה כבר הייתה פצועה אנושות.

"חשבתי שלעולם לא אחזור להיות אני"

בת ה-19 פונתה לבית החולים, ובדרך איבדה את הכרתה. מאוחר יותר סיפרו לה שבזמן הנסיעה חלקים מעורה ושיערה עפו דרך חלון המכונית. כשהגיעה סוף-סוף למיון, הרופאים קבעו כי מצבה אנוש – והעבירו אותה ישירות למחלקת כוויות מיוחדת.

ג'סיקה סבלה מכוויות מדרגה שנייה בפניה ומדרגה שלישית בידה השמאלית. היא הורדמה למשך תקופה ארוכה וכשהתעוררה, הייתה מבולבלת ולא הבינה מה קרה לה. "ניסיתי להסיר את התחבושות מהפנים – ואז חלק מהשפה התחתונה שלי פשוט נפל", סיפרה. "נבהלתי כל כך שהם היו חייבים להרדים אותי שוב". לאחר שהתעוררה שוב, אמה הסבירה לה בעדינות על התאונה.

ג'סיקה סבלה מכוויות מדרגה שנייה בפניה ומדרגה שלישית בידה השמאלית

הנערה סיפרה שכשניסתה להסתכל במראה לראשונה, התמוטטה. "זה נראה כאילו הפנים שלי נמסו", ציינה. "הייתי אדומה וחסרת עור. השיער הארוך שלי, שמעולם לא גזרתי, היה שרוף לחלוטין". לדבריה, חברה שביקרה אותה בבית החולים צחקה ואמרה שהיא נראית כמו פרדי קרוגר. "זה שבר אותי", הודתה. "חשבתי שלעולם לא אחזור להיות אני".