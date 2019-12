"חשבתי הרבה על הרגע שבו אני אראה אותו שוב": אמו של הנער הגרמני שנעדר מאז הקיץ של 2017, מתייחסת לראשונה לרגע בו פגשה בו שוב לאחר שזה אותר כלוא בביתו של פדופיל. הבוקר פורסם כי רשויות האכיפה בגרמניה נדהמו למצוא את הנער הנעדר בביתו של החשוד – והכל קרה לגמרי במקרה. מרווין, הנער בן ה-15, נמצא בריא ושלם בארון של אדם ששמו לארס ה. (44), אשר הורשע בעבר בעברות פדופיליה, במהלך מבצע חיפוש בביתו. חוקרים סיפרו כי הנער נמצא כשהוא עדיין לובש את הבגדים שלבש ב-11 ביוני 2017, היום שבו הוא נראה בחיים בפעם האחרונה. 15-Jähriger bei Hausdurchsuchung in Schrank entdeckt https://t.co/lri8OL1Wo3 pic.twitter.com/geqwC6tC6F — WELT (@welt) December 20, 2019 מרווין אותר לגמרי במקרה לאחר שיחידת כלבנים הוזעקה לדירה בשביל למצוא מקומות מסתור של כוננים קשיחים המכילים תוכן פדופילי. גורמים המעורים בפרטי החקירה מספרים שהם החלו לחשוד שמשהו לא כשורה כשנמצאו בבית שקיות אשפה מלאות בחיתולים משומשים. כמו כן, השוטרים שמצאו את הנער סיפרו כי הייתה בדירה צחנת שתן חריפה כל כך, ששוטרים נאלצו לעטות מסכות בשביל לנשום. מרווין נעלם לפני שנתיים וחצי, שעה שעשה את דרכו למרכז קניות באזור קלן. אז בן 13, הוא היה בחזקתם של משפחה אומנת בעקבות מותו של אביו. קצת אחרי השעה 11:30 הוא שלח הודעת ווטסאפ אחרונה להוריו המאמצים - ואז נעלם. חלק מהשכנים של החשוד, אשר מתגורר בעיר רקלינגהאוסן, העידו כי מעולם לא ראו את הנער מחוץ לדירה, אך מדי פעם ניתן היה לשמוע צרחות בוקעות מן הנכס. Boy, 15, missing for two years found in suspected paedophile's cupboardhttps://t.co/YCHDO2DRg8 pic.twitter.com/iGhsy1hqiT — Daily Mirror (@DailyMirror) December 23, 2019 מנואלה, אמו הביולוגית של הנער, סיפרה שתמיד העריכה כי בנה מת או כלוא במקום שבו הוא לא מסוגל ליצור קשר עם העולם. היא התייחסה למפגש האמוציונאלי עם בנה ואמרה: "הוא חיבק אותי בחוזקה ואז התחיל לרעוד. הוא אמר לי 'אמא, קחי אותי הביתה. כלאו אותי במשך שנתיים וחצי ולא יכולתי לנשום אוויר'. שנינו בכינו. הוא תפס את ידי וסרב לשחרר". לארס ה. ואביו בן ה-77 נעצרו בזמן הפשיטה, אך אביו שוחרר זמן קצר לאחר מכן. חוקרים מספרים כי לא נמצאו סימנים שמעידים על כך שהנער הוחזק בניגוד לרצונו. החשוד עדיין מוחזק במעצר, אם כי טרם פורסם במה הוא מואשם. {title}





