3 שנים אחרי שרשויות האכיפה בפריס, קליפורניה, שחררו את 13 בני ובנות משפחת טורפין מבית האימה של הוריהם, מתברר שהם נפלו קורבן בשנית – אך הפעם לשירותי הרווחה האמריקאים. בהמשך לריאיון של שתי האחיות הבוגרות במשפחה, ג'ניפר וג'ורדן טורפין, עלה כי הן ושאר בני ובנות משפחתן מתקשים להתמודד עם הבירוקרטיה הסבוכה של השירותים הסוציאליים באזורם, וחלקם כבר מצאו את עצמם ללא קורת גג או קורבנות של אלימות פיזית.

פרשת בית האימה של דיוויד לואיז טורפין התפוצצה בינואר 2018, כאשר ג'ורדן, אז רק בת 17, הצליחה לברוח מהבית וליצור קשר עם הרשויות. היא סיפרה להם על אחיה הכבולים בשלשלות למיטה, ומיד זכתה לקבל עזרה.

לקחו עוד חודשים ארוכים עד שהחוקרים הצליחו להבין בכלל את גודל וחומרת העינויים שעברו 13 הילדים של דיוויד ולואיז טורפין. ההורים, שבתחילה אמרו שאינם אשמים ב-75 סעיפי אישום, הודו ב-14 האשמות המיוחסות להם בבית המשפט ובאפריל 2019, הורשעו במעשיהם ונשלחו לרצות מאסר עולם עם אפשרות לחנינה רק בעוד 25 שנה. אף על פי כן, מתברר כעת שהסיוט של ילדיהם ממשיך.

Turpin teen's desperate 911 call after fleeing family's horror house https://t.co/ECT46lVStt pic.twitter.com/bsvDh3h0Fy

על פי תחקיר של חברת החדשות ABC7, שלוש עשרה האחים והאחיות זכאים לקבל גישה לקרן עם קרוב ל-600 אלף דולר מכספי תרומות שנועדה לסייע להם להתחיל את חייהם מחדש. למרות זאת, בדיקה שנערכה לאחרונה העלתה חשד שמשרד האפוטרופוסים של חלק מבני המשפחה הבוגרים מונע מהם גישה אל המשאבים הללו. במקרים אחרים, שירותי הרווחה שיכנו את הקורבנות בבתי אומנה שם דווח על התעללות בילדים ולאורך השנים, אפילו אחד מבני משפחת טורפין התלונן כי נפל קורבן להתעללות באותו בית.

מליסה דונלדסון, בכירה בשירותי הרווחה של מחוז ריברסייד, קליפורניה, תיארה איך חלק מבני המשפחה הרגישו שנפלו קורבן לא רק להתעללות של הוריהם – אלא גם של המערכת. לטענה, היו מקרים בהם לילדים לא הייתה גישה לקורת גג בטוחה או אפילו ארוחה חמה. במקרים אחרים, האחים והאחיות הבוגרים יותר נאלצו לשרוד באמצעות "קאוץ' סרפינג" (להתארח אצל אדם זר ללא תרומה כספית) ואף תיארו כיצד הם "הרגישו נבגדים" על ידי הרשויות.

"האם נתקלנו במצבים בהם לבני המשפחה לא היה מקום לישון בו או לא היה להם מספיק אוכל? לצערי, כן", ציינה דונלדסון בריאיון לתוכנית "20/20". "חלק מהקורבנות נאלצו לפנות לכנסיות בשביל ארוחות חמות כי הם פשוט לא ידעו איך להתנהל עם כסף. לחלקם אפילו לא הייתה קורת גג באותו זמן".

דונלדסון, בוכייה, תיארה בתסכול איך אינספור אנשי מקצוע הציעו את עזרתם לבני המשפחה כשהפרשה התפוצצה – אך הרשויות לא עשו עם זה דבר. "היו לנו אלפי הצעות לעזרה מרופאי שיניים, רופאי משפחה ואנשים שאמרו 'אנחנו נעזור להם על חשבוננו'", סיפרה. "בבקשה רק תשלחו אותם אלינו. אני הפניתי את כולם למועצה לשלום הילד ובתי החולים, והם לא השתמשו בשירותים של אף אחד מהם".

I highly recommend last night's 20/20 about the turpin family pic.twitter.com/eqzbcNLR0j