הצבא הקולומביאני ממשיך לסרוק את יערות הגשם בדרום המדינה בתקווה לאתר ארבעה ילדים נעדרים ששרדו התרסקות מטוס קל. גורמים המעורים בפרטי הפרשה סיפרו לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי נמצאו ראיות שמצביעות על כך שהילדים – שגילם נע בין 11 חודשים ל-13 שנים – עדיין בחיים ואפילו קרובים לצוותי החיפוש והחילוץ.

הילדים, בני שבט וויטוטו (Witoto) המתגוררים בג'ונגלים של דרום קולומביה, היו מעורבים בהתרסקות מטוס קל שאירעה ב-1 במאי וגרמה למותם של שלושה אנשים – ביניהם הטייס, אחד ממנהיגי השבט ואימם של הילדים. הטיסה הייתה בדרכה לעיר סן חוזה דל גואביארה, ששוכנת בשטחי נהר האמזונס בקולומביה, והתרסקה זמן קצר אחרי ההמראה.

כשבועיים אחרי ההתרסקות, צוותי חיפוש של הצבא הקולומביאני איתרו בג'ונגלים את הריסות המטוס – מדגם Cessna 206 – כשהוא תקוע בעצים, וגם את גופותיהם של הקורבנות. הילדים, לסלי (13), סולייני (9), טיאן נוריאל (4) והתינוקת כריסטין (11 חודשים), לא נמצאו במקום.

כוח החיפוש, שמורכב מחיילים של צבא קולומביה וילידים שמכירים את סביבת אתר ההתרסקות, סרקו בינתיים שטח של כ-320 קמ"ר. האזור מכיל יערות סבוכים, נמרים ממינים שונים, נחשים ארסיים ואפילו כנופיית חמושות של מבריחי סמים. למרות זאת, בני שבט וויטוטו טוענים שהילדים מכירים היטב את הג'ונגל וסבורים שיש להם סיכוי טוב לשרוד.

הגנרל פדרו סנצ'ז ציין בהודעה לתקשורת בקולומביה כי עד כה אנשיו מצאו מספריים, נעליים, גומייה לשיער, בקבוק שתייה של תינוק ופירות שהילדים ככל הנראה השאירו מאחור. כמו כן, לאחרונה גששים מצאו ביערות הגשם גם טביעות רגליים טריות יחסים של הילדים. "על בסיס הראיות שמצאנו עד עכשיו אנחנו מאמינים שהילדים עדיין בחיים", אמר הנגרל סנצ'ז. "אם הם היו מתים, לכלבי הגישוש היה קל יותר למצוא אותם כי הם פשוט היו נשארים במקום".

כוחות חיל אוויר שהשתתפו במאמצי החילוץ הצניחו באזור חבילות מזון ושתייה, וגם פיזרו עלונים בספרדית ובשפת האם של בני שבט וויטוטו שקוראים לילדים להישאר במקומם. כמו כן, מסוקים סיירו באזור הסמוך לאתר ההתרסקות עם רמקולים רבי עוצמה והשמיעו הקלטה של סבתם של הילדים שמבקשת מהם לעצור במקום ולחכות למחלצים. מעבר לסריקות החיפוש ביערות הגשם, שבטי הילידים באזור ערכו גם טקסים מסורתיים שבהם "פנו אל הג'ונגל וביקשו ממנו להחזיר את הילדים בשלום".

נכון לעכשיו עדיין לא ברור מה גרם להתרסקות המטוס. דוברות יחידת התגובה לאסונות בקולומביה פרסמה כי הטייס הודיע על בעיה במנוע זמן קצר אחרי ההמראה. כלי התעופה נעלם מהרדאר כמה דקות לאחר מכן והקשר עם הטייס נותק. הכוחות ממשיכים בינתיים לסרוק את הג'ונגלים בדרום קולומביה בתקווה למצוא את הילדים האבודים.