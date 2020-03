רשויות ארה"ב ממשיכות להתמודד עם התפרצות נגיף הקורונה. ביממה האחרונה, מניין הנדבקים עבר את ה-143 אלף, מתוכם יותר מ-2,500 כבר מתו. לאחרונה, מושל ניו יורק אנדרו קומו אמר כי תושביו "מרגישים כאילו הם תחת מתקפה", אחרי שהמדינה הפכה למוקד ההתפרצות החדש בעולם – ובזמן שאזרחי ניו יורק משתדלים להיענות להנחיות הסגר ולהישאר בבתיהם, מסתמן כי תושבי פלורידה מתעלמים מהנחיות הסגר וממשיכים את שגרת חייהם.

לפני כשבועיים דווח כיצד מושל המדינה רון דסנטיס מסרב לסגור את חופי הרחצה והעסקים במדינתו. בסרטון שצולם מול חופי עיירת קלירווטר, השוכנת מערבית לעיר טמפה, נראה כיצד אינספור מתרחצים מבלים את חופשת ה-Spring Break, תוך כדי שהם מתעלמים לחלוטין מהנחיות הריחוק החברתי. מאז, פלורידה הפכה למוקד ההתפרצות ה-6 בגודלו בכל ארה"ב – עם קרוב ל-5,000 נדבקים.

@jimcramer this is a #Florida Beach yesterday... Someone has to bring attention to the gross negligence of Governor @GovRonDeSantis. pic.twitter.com/UVyh21qRBl — Cliff (@flipzide) March 29, 2020

על אף העלייה החדה במספר הנדבקים, מסתמן כי חלק ניכר מתושבי פלורידה העשירים עדיין לא מתייחסים במלוא הרצינות לחומרת המצב. בסדרת תמונות שפורסמו ביממה האחרונה ניתן לראות כיצד תושבי דרום המדינה, ובייחוד באזור מיאמי, ניצלו את מזג האוויר הנוח בשביל לערוך אימוני ריצה, לצאת לדוג על סירות ואפילו להתרחץ בים. בינתיים, למרות הלחץ שמופעל עליו, דסנטיס מסרב להכריז על מצב חירום במדינה.

המושל הרפובליקני הורה לאחרונה לכל התיירים שמגיעים ממוקדי ההתפרצות הגדולים בארה"ב - ניו יורק, קונטיקט ולואיזיאנה - להיכנס לבידוד של 14 יום בעת כניסתם לפלורידה. למרות זאת, הוא הותיר לרשויות המקומיות להחליט כיצד לאכוף את הנחיות הסגר. נכון לעכשיו, ההנחיות נאכפות בקפדנות באזורי טמפה ובמקומות שונים בדרום המדינה – וחלק מהתושבים זועמים.

בתמונה אחת שפורסמה ברשת ניתן לראות בבירור כיצד חלק ממחוזות פלורידה אוכפים את תנאי הסגר בקפדנות וחלק לא. אחד הגולשים צילם רצועת חוף במדינה שגובלת בין מחוז דובאל, שם מקפידים על ההנחיות, ומחוז סיינט ג'ון, שם לא מקפידים על ההנחיות. בצדה העליון של התמונה, ניתן לראות חוף עמוס ברוחצים בזמן שחלקה התחתון של התמונה ריק מאדם – למעט שני שוטרים על טרקטורונים שאוכפים את הסגר במחוז.

Voluntary social distancing vs staying tf at home (picture from Florida beach 3pm today) pic.twitter.com/UbiMBBVVCr — Joscha Bach (@Plinz) March 29, 2020

#BREAKING: Gov. Ron DeSantis says he won't issue a "shelter in place" order in Florida right now, calling it "not advisable." WATCH LIVE >> https://t.co/0XHbB7ZjE8 pic.twitter.com/o67KNtquF8 — WPTV (@WPTV) March 23, 2020

סוכנות ידיעות מקומית דיווחה לאחרונה כי עורך דין מאזור סנטה רוזה, צפון פלורידה, הגיש עתירה לביהמ"ש במטרה להכריח את המושל לסגור את חופי הרחצה ולאכוף סגר על התושבים.

"חוסר הנכונות של דסנטיס להכריז על מצב חירום היא איום קיומי על תושבי פלורידה", אמר עורך הדין דניאל אולפלדר. "כעת, יותר-ויותר תושבים נמצאים בסיכון גבוה יותר להידבק בנגיף הקטלני מאשר תושבים של מדינות אחרות".