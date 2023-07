הצעת נישואין נגמרה בטרגדיה אחרי שהכלה המיועדת נפלה ממצוק בגובה עשרות מטרים. זה קרה באזור צ'נקלה, צפון-מערב טורקיה, בתחילת החודש. ניזמטין גורסו (Nizamettin Gursu) נסע עם בת זוגו, יסים דמיר (Yesim Demir), לאחד המצוקים הסמוכים למיצר הדרדנלים כדי ביקש את ידה.

גורסו סיפר לכלי התקשורת בטורקיה שדמיר הסכימה מיד להצעתו וזמן קצר לאחר מכן, הוא הלך בחזרה למכוניתו כדי להביא יין שהוא קנה מבעוד מועד. לפתע, הוא שמע צרחה איומה וכשהסתובב, נחרד לגלות שארוסתו הטרייה נפלה מהמצוק.

A woman has tragically fallen to her death, after her boyfriend proposed to her and took her to the edge of a seaside cliff to watch the sunset.



Yesim Demir was with her partner in

northwestern Turkey when she slipped and fell 100ft off a cliff.



She initially survived the… pic.twitter.com/vxZBQGwpTJ