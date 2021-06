רשויות האכיפה בדרום קרולינה מסרבות לחשוף מידע על חקירת רצח כפול שארע בתחילת החודש במדינה ובו אם ובנה נורו למוות באחוזת הציד שלהם. התקרית, שמעסיקה כרגע את כל ארה"ב, התחוללה בבוקר של ה-6 ביוני, לאחר שריצ'ארד אלכס מרדו מצא את גופותיהם של בנו, פול (22), ואשתו, מרגרט (52), שרועות ללא רוח חיים בחצר האחוזה. בהיעדר מידע מהחוקרים לגבי הפרשה, רבים גורסים כי המניע למעשה היה משפט שהתנהל נגד פול בגין גרימת מותה של נערה בת 19 מלפני יותר משנתיים.

רשויות האכיפה התירו בינתיים לפרסם כי בני המשפחה נורו למוות באחוזה בזמן שריצ'ארד יצא לצוד באזור. ממצאים שהותרו לפרסום מהבדיקה הפתולוגית של הקורבנות חשפו כי השניים ככל הנראה נורו למוות בסביבות השעה 09:00 בבוקר, כשעה לפני שאבי המשפחה חזר לביתו. מאז התפוצצות הפרשה, עלתה סברה כי מרגרט ופול נורו למוות באמצעות שני נשקים שונים - האם עם רובה סער והבן עם רובה ציד - אך חוקרים עדיין לא אישרו את הפרטים.

חקירת הרצח הועברה מאז מסגני משרד השריף המקומי לידי בלשים מ-SLED – יחידה משטרתית מיוחדת שפועלת ישירות תחת ממשל דרום קרולינה. טומי קרוסבי, דובר היחידה, התייחס מאז לפרשה והודיע שהדרך היחידה לפרסם עליה פרטים תהיה תחת צנזורה שתהפוך את המסמכים לבלתי ניתנים לקריאה. בינתיים, הם ממשיכים לחקור את התקרית.

משפחת מרדו מוכרת היטב בחלקה הדרומי של דרום קרולינה בגלל הרקע שלהם במערכת המשפט המקומית. ריצ'ארד הוא דור שלישי בפרקליטות, כאשר סבו היה אחד התובעים במדינה עוד בשנת 1920. מהבחינה הזאת, רבים סברו שההשפעה של בני המשפחה בפרקליטות עומדת בניגוד עניינים להליכים המשפטיים שנפתחו נגד פול בשנים האחרונות – וכעת, ההיסטוריה שלהם במערכת המשפט עלולה לסבך את חקירת הרצח הכפול.

פול עתיד היה לעמוד לדין על מעורבותו במותה של מלורי ביץ' בת ה-19 בתאונת סירה. על פי ההאשמות, פול ומלורי היו שניים בין שישה חברים שיצאו למסיבה באי פוקי, דרום קרולינה, ב-23 בפברואר, 2019. עדי ראייה סיפרו שהחבורה עזבה את המקום בסביבות חצות כאשר פול היה שתוי מאוד. למרות מצבו ועל אף העובדה שחבריו דרשו ממנו לא להשיט את הסירה, פול התעקש לעלות על ההגה.

אנתוני קוק, בן דודו של פול ובן זוגה דאז של מלורי, תיאר לחוקרים כיצד הנאשם השתולל בפראות לפני התאונה. לטענתו, פול צעק על החברה שלו, סטר לה, התפשט ונשאר רק בתחתונים למרות שהטמפרטורות בחוץ נשקו ל-0. "הוא התנהג כאילו הוא היה תחת השפעת סמים או משהו", סיפר קוק. "כבר ראיתי אותו מתנהג ככה בעבר, אני לא יודע למה הוא עושה את זה".

קוק סיפר מאוחר יותר לחוקרים שההתפרעויות של פול בזמן שיכרות נטו להיות קיצוניות כל כך, שחבריו היו מכנים אותו "טימי" בפרקי הזמן האלו – הלצה על כך שהוא מתנהג כמו אדם אחר לגמרי. הוא הוסיף: "היינו אומרים לעצמנו 'הו לא, טימי הגיע. הגיע הזמן ללכת מהמסיבה'".

זמן קצר אחרי שפול עלה על הסירה יחד עם חבריו, הוא התנגש בגשר בשיא המהירות ומלורי עפה למים. צוות צוללנים מצא את גופתה המתה שבוע וחצי לאחר התקרית הקטלנית. הוא הואשם מאז בשורה של סעיפים פליליים, כולל הריגה, נהיגה בשכרות על כלי שיט, גרימת חבלה ועוד.

The slayings come as Paul Murdaugh was awaiting trial for his alleged role in a boat crash that killed a 19-year-old in February 2019https://t.co/g0bpKDppqJ pic.twitter.com/MQpNftAyTs