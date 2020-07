7 בני אדם נשרפו למוות ועוד עשרות אנשים נפצעו בהתלקחות של מיכלית דלק שהתהפכה כתוצאה מתאונת דרכים בעיר פואבלוויאחו, צפון המדינה. עוברי אורח תיעדו את התקרית המחרידה, שהתחוללה בזמן שתושבי האזור ניסו לשאוב בנזין מכלי הרכב המסחרי.

עשרות אנשים נראו מתגודדים סביב המשאית ומנסים למלא מיכלים שונים בדלק שנשפך מן המיכל. בין האנשים שצולמו בסביבת כלי הרכב ניתן היה לראות גם שוטרים שעמדו מנגד ופשוט בהו באלו שעמדו סמוך למשאית. לפתע, הדלק שבמיכל הוצת ולהבות התפשטו סביב כל הנוכחים.

Colombia: At least 7 dead and nearly 40 injured left this Monday, July 6, the fire of a tanker truck loaded with gasoline, overturned & exploded on the highway between the Colombian cities of Barranquilla & Santa Marta,

The fire occurred near the town of Pueblo Viejo. 06-07-2020 pic.twitter.com/301MGWwgCF