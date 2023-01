צילום: מתוך הרשתות החברתיות לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

לטניה קאש הייתה ילדות קשה. הוריה התגרשו כשהיא הייתה בת 11 ואמה הביולוגית עזבה, בזמן שאביה הכניס את בת זוגו החדשה להתגורר יחד איתם בעיר מקיספורט – מדינת פנסילבניה. השתיים לא הסתדרו בשום אופן והתסכול, הזעם והעצב בליבה של הילדה רק הלכו והתעצמו לאורך השנים.

בבית הספר המצב היה כמעט אותו הדבר. טניה כל הזמן הייתה מסתבכת בצרות, בין אם זה קטטות או הברזות משיעורים כדי לעשן סיגריות. בשלב מסוים, היא אפילו התחילה לברוח מהבית, אם כי היא תמיד חזרה בסופו של דבר – לפחות עד הפעם האחרונה.

בגיל 14, טניה הכירה את תומאס הוס – המאבטח בן ה-37 בבית ספרה. השניים נהגו להיפגש מתחת לגרם המדרגות של המוסד החינוכי כדי לעשן יחד, ועד מהרה הם פיתחו קשר חברות אחד עם השנייה. "הוא היה דמות סמכותית בשבילי", סיפרה בריאיון לרשת CBS. "אני זוכרת שהוא היה לובש מדים והוא הסתובב עם תג. על פניו, הוא נראה כמו איש שאפשר לסמוך עליו".

This disgusting bastard is scheduled to be released FEBRUARY 2022. His victim was a 14 year old girl at the school where he was a security guard. He sex enslaved her for 10 years in the house where he lived with his son and parents. A woman helped him.#truecrime#pedophile pic.twitter.com/FKu3avxdCi — Law and Order (@killingbeillin) November 27, 2021

כשהנערה סיפרה להוס על המצב בביתה, הוא אמר לה את כל מה שהיא רצתה לשמוע. הוא אמר לה שאביה לא אוהב אותה, שאמה החורגת שונאת אותה ולאמה הביולוגית לא אכפת ממנה. בשלב מסוים, הוס אפילו אמר לטניה שהוא האדם היחידי בעולם שאכפת לו ממנה. מתחת לגרם המדרגות של בית הספר, בת ה-14 התנשקה עם המאבטח שמבוגר ממנה ב-23 שנה והתאהבה בו.

ביום שבת, ה-10 בפברואר 1996, טניה ברחה מביתה אל המקום שהיא הרגישה בו הכי בטוחה בעולם – ביתו של הוס. בן ה-37 התגורר באותו זמן עם הוריו ובנו הגדול, אך הצליח להכניס אותה לחדר השינה שלו בסתר מבלי שאף אחד ישים לב. באותו זמן, הנערה הייתה משוכנעת שמצאה את אביר חלומותיה וכעת תוכל לחיות באושר ועושר, אבל המציאות כמובן הייתה הרבה יותר מעוותת. בפועל, הוס הפך לסוהר שלה וחדר השינה שלו לתא המאסר שלה.

10 שנים של בדידות וסבל

הוס השאיר את טניה כלואה בחדר השינה שלו וסירב לתת לה לצאת החוצה. הוא הפך אותה לשפחת המין שלו וביצע בה את זממו מבלי שאף אחד בבית ידע. למרות זאת, באותה תקופה היא הייתה משוכנעת שהשניים מנהלים מערכת יחסים משמעותית.

"הייתי כל כך שטופת מוח, וזה משפיל אותי כשאני חושבת על זה היום", סיפרה. "זאת הייתה תקופה איומה. כל היום הייתי תקועה בחדר הזה. אולי פעם בשבוע הוא היה לוקח אותי להתקלח. היו זמנים שאפילו לא הייתה לי גישה לשירותים. הוא הביא לי דלי ואמר לי 'אלו השירותים שלך עכשיו'".

טניה מספרת כעת שהתקופות הקשות ביותר שזכורות לה מאותם ימים היו החגים – בייחוד חג המולד. במשך 4 שנים ברציפות, היא בילתה את ערב החג נעולה בתוך ארון הבגדים של הוס. "זה שבר לי את הלב להיות תקועה שם", סיפרה. "כל הזמן חשבתי על המשפחה שלי. תהיתי אם הם חושבים עליי".

2/10/1996 Tanya Kach was manipulated by a school guard and ran away from home to live with him, confined to a bedroom. After 10 years, Kach escaped with help from a neighbor that learned of her identity. She wrote a book about her experiences, Memoir of a Milk Carton Kid. pic.twitter.com/MlUy4vhBnp — Alcatraz East Crime Museum ⚖️ (@AlcatrazEast) February 22, 2020

בשנת 2000 טניה חגגה את יום הולדתה ה-18, והוס החליט להציג אותה לבני משפחתו בתור בת זוגו. הוא המציא לה זהות חדשה, קרא לה ניקי דיאן אלן, ואיפשר לה לצאת מהבית לפרקי זמן קצרים. למרות זאת, הוא הרבה לאיים עליה באותם ימים ונהג לומר שירצח אותה ואת כל בני משפחתה אם היא תעזוב אותו. היא חיה יחד איתו במשך 6 שנים נוספות, לפני שהוס הסכים לה ללכת לכנסייה ולחנות הכולבו במורד הרחוב.

טניה רקמה קשר ידידות חם עם ג'ו ספריקו, מנהל החנות, והשניים נהגו לשוחח על נושאים שונים – כולל הזוגיות שלה עם הוס. לטענתה, בשלב הזה היא התחילה להבין שמערכת היחסים שלהם רעילה. ב-21 במרץ 2006, היא חשפה בפניהם את הזהות האמיתית שלהם ואמרה: "לא קוראים לי ניקי. השם האמיתי שלי הוא טניה קאש, ואם תיכנס לאתר האינטרנט של ילדים נעדרים, תוכלו למצוא תמונה שלי".

ספריקו אז התקשר לרשויות האכיפה, ועוד באותו ערב טניה חולצה מבית האימה שבו הייתה כלואה במשך עשור. הוס בינתיים נלקח באזיקים אל תחנת המשטרה והואשם במספר סעיפים של תקיפה מינית וניצול של קטינה. מאוחר יותר, הוא הודה במעשים המיוחסים לו ונידון לרצות תקופה שנעה בין 5 ל-15 שנות מאסר.

My interview with former teenage captive Tanya Kach is at 530 on#wpxi. pic.twitter.com/6ReBo4cJ8W — renee wallace (@WPXIrenee) May 7, 2013

טניה אוחדה יחד עם אביה בגיל 24, אך מאז הם ניתקו את הקשר אחד עם השנייה. בעבר, היא ציינה שאביה מעולם לא היה נוכח בתקופת ילדותה ושום דבר לא השתנה לאחר שחרורה מביתו של הוס. בספרה, "זיכרונות הילדה על קרטון החלב", היא כתבה שאביה סירב להאמין לה כשסיפרה לו מה קרה בביתו של הוס וטען שהוא "רוצה לשמוע את הגרסה שלו לפרשה". בשנת 2009 השניים ניתקו סופית את הקשר ביניהם, ולאחר מכן אביה ובת זוגו אפילו תבעו את טניה בגין לשון הרע.

טניה קאש חגגה לאחרונה את יום הולדתה ה-41, יחד עם בעלה – איתו היא התחתנה לפני 4 שנים – שני ילדיה החורגים והנכדים שלה. בשיחה עם כתבים מקומיים, היא סיפרה מה עומד מאחורי הרצון שלה לחשוף פרטים על כל מה שקרה לה. "בדרך כלל יש איסור לפרסם את שמם של קורבנות תקיפה מינית, מה שגורם לתחושה גדולה של בושה", סיפרה. "אני לא מתביישת ואף קורבן אחר לא צריך להתבייש. לא עשיתי שום דבר רע לאף אחד".

בפברואר האחרון, תומאס הוס שוחרר מבית הסוהר לאחר שריצה 15 שנות מאסר. בן ה-64 מתגורר היום באחד השיכונים בעיר מקיספורט. טניה הגיבה לשחרורו של עבריין המין בשיחה עם כתבים מקומיים וציינה: "העולם פחות בטוח עכשיו כשהוא בחוץ. אני באמת חוששת שהוא יחזור לפגוע בנשים אחרות".