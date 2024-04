מירנדה קסרז פרצה בבכי בבית המשפט בטקסס, אחרי שנגזר עליה לרצות 25 שנות מאסר. גזר הדין ניתן לבת ה-25 כיממה לאחר שהיא הורשעה בגרימת מותו של בנה החורג, בנג'מין "בנג'י" סרברה בן ה-4.

מותו של בנג'י נקבע ימים ספורים לפני יום הולדתו ה-5. לפי ממצאי החקירה, קסרז עינתה אותו באכזריות ומנעה ממנו מזון ושתייה. בהמשך, חוקרים חשפו כי אימו החורגת נהגה לכפות עליו לשתות שתן מהאסלה, רוטב חריף ואפילו נוזל לחיטוי ידיים. במקרה אחר, קסרז כפתה על הילד לאכול לחם מלא בעפר. בדוח הנתיחה לאחר המוות צוין שמשקלו של הילד היה קצת יותר מ-12 ק"ג.

NEW: Stepmother who STARVED a 4-year-old boy to death and recorded him crying and begging for bread has been sentenced to 25 years in prison



Miranda Casarez, 25, forced the boy to drink urine, hand sanitizer, and hot sauce before his death just before turning five



