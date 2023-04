פיל נגח באישה והשליך אותה לצד הדרך באזור לא מזוהה בהודו, לאחר שהתגרתה בו - בעזרת ענף בננות. האישה, ששמה לא נמסר, תועדה מחזיקה את הענף לנגד עיניו של הפיל, אך בעוד שהוא מנסה לתת ביס היא מחייכת לעברו, וברגע האחרון לוקחת את הבננה מהישג ידו - מה שעורר את זעמו.

כעבור 14 שניות מההיתקלות ביניהם, הפיל הניף את חדקו ואת החטים שלו אל האישה, שהוטחה באוויר לאחור מהעוצמה, כך דיווח בסוף השבוע האחרון "ניו יורק פוסט". חלק מהגולשים שנחשפו לצילומים המטרידים היו מודאגים לרווחת האישה האלמונית. "מקווה שהיא שרדה את המתקפה", נכתב. "מפחיד" ציין אחר והוסיף: "בחיים אל תזלזל באף יצור ותחדור למרחב המוצדק שלו". אולם אחרים גינו אותה: "זה בטח כאב, אידיוטית", נכתב. "הגיע לה מה שהיא קיבלה", ציין אחר.

You can’t fool an elephant even though he is tamed. They are one of the most intelligent animals to be in captivity. pic.twitter.com/rQXS6KYskN — Susanta Nanda (@susantananda3) April 27, 2023

פילים הם יצורים אינטליגנטיים, משעשעים וסקרנים להפליא, שמסוגלים לקלף בננות, למשל, באמצעות החדקים שלהם – אולם הם כבר זרעו הרס, על תושבים ותיירים כאחד. בעבר היו דיווחים בעולם על פילים שרמסו אנשים למוות, הסתערו על חלקם ואפילו התהפכו - על רכבים.

עם זאת, הם ידועים בעיקר בתוך "ענקים עדינים", אשר כמבוגרים מגיעים למשקל של אלפי קילוגרמים. "גם אם הוא מאולף – אי אפשר לרמות פיל", צייץ סוסנטה נאנדה, שעובד עם שירות היערות ההודי, לאחר התקיפה. "הם מהחיות הכי אינטליגנטיות שיש שנמצאות בשבי", הוסיף נאנדה, ששיתף רק יממה קודם איך נמר מאוים ומרוגז מסתער על תיירים.