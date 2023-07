תיעוד חדש: אישה בת 57 מתאילנד נאלצה לעבור ניתוח קטיעה בשדה תעופה בבנגקוק, אחרי שרגלה נתקעה בדרגנוע. התקרית אירעה ביום חמישי בנמל התעופה הבינלאומי דון מואנג בבירת תאילנד. לפי העדויות, כף רגלה של האישה – שפרטי זהותה לא פורסמו – נתקעה באחד השלבים של המסוע אחרי שהיא מעדה על המזוודה שלה.

בתמונות שצולמו בזירה ועלו לאחרונה לרשתות החברתיות אפשר לראות את האישה האלמונית שרועה על הדרגנוע וסובלת מכאבים. גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שתיירים מיהרו לכבות את המכונה ברגע שרגלה של בת ה-57 נתקעה בשלבים, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. עד שצוותי רפואה הגיעו לזירה, רגלה כבר הייתה מרוטשת.

(2/2) Engineers have been deployed to investigate and Karan Tanakuljirapat, director of the Airport, said the moving walkway was made in Japan by a reputable firm and Airport staff check the moving walkway every three hours.#Thailand #WhatsHappeningInThailand #KE pic.twitter.com/ZiaJq7C5OL