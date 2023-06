רצח ביעד האהוב על ישראלים: פרשת היעלמותה של אנסטסיה רובינסקה באי קוס קיבלה תפנית מזוויעה, אחרי שצוותי חיפוש מצאו את גופתה. הקורבן, בת ה-27 מפולין, נמצאה ללא רוח חיים בשעות הצהריים של יום ראשון שהיא ערומה, עטופה בסדין ומכוסה בשקית פלסטיק, כך לפי סוכנות הידיעות AMNA. כעת חוקרים הפנו את תשומת ליבם לחשוד העיקרי, גבר בן 32 ממוצא בנגלדשי, שנעצר ביום שבת וכופר באשמה.

גורמים המעורים בפרטי הפרשה סיפרו לכלי התקשורת ביוון שרובינסקה נמצאה מתה מתחת לעץ ומכוסה בעלים, בערך קילומטר מהמקום שבו התגורר החשוד העיקרי. בן זוגה של הקורבן, גם הוא ממוצא פולני, סיפר שהיא יצרה איתו קשר בפעם האחרונה ביום שני שעבר. לדבריו, היא יצאה לבלות והתקשרה אליו מאוחר יותר כדי לומר שהיא שיכורה. היא ביקשה ממנו להסיע אותה בחזרה לדירתם, אולם כשהגיע לנקודת המפגש שלהם מאוחר יותר היא לא הייתה שם. הטלפון של רובינסקה כבה זמן קצר אחרי היעלמותה.

כלי התקשורת ביוון פרסמו תיעוד של בת ה-27 נכנסת למסעדה מקומית ביום היעלמותה. עדי ראייה סיפרו לחוקרים שבערב ההיעלמות היא נראתה יושבת עם ארבעה גברים ממוצא פקיסטני ובנגלדשי, ולפי ההערכות היא הייתה תחת השפעת אלכוהול. רובינסקה אז נצפתה רוכבת עם החשוד העיקרי על אופנוע – וזאת הייתה הפעם האחרונה שהיא נראתה בחיים.

הטלפון הנייד של רובינסקה נמצא כחצי קילומטר מביתו של החשוד וללא כרטיס ה-SIM שלו, כך לפי ממצאי חקירת המשטרה. לפי הדיווחים בכלי התקשורת ביוון, חוקרים זיהו על גופו של החשוד שריטות שעל פי החשד, נגרמו כתוצאה ממאבק עם הקורבן. כמו כן, נמצאו בביתו שרידי דנ"א של רובינסקה.

