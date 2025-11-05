טרגדיה בברזיל: "הברבי האנושית" נמצאה מתה בגיל 31 בלבד

כוכבת הרשת ברברה ינקבסקי מתה לאחר שעל פי החשד השתמשה בחומרים אסורים. על פי הדיווחים, גבר בן 51 ששכר את שירותיה, הבחין בה שאינה מגיבה, ניסה לבצע פעולות החייאה והתקשר לשירותי החירום, שקבעו את מותה במקום. "אני מקווה שאלוהים יקבל אותך בזרועות פתוחות"

המעריצים בהלם: המשפיענית הברזילאית ברברה ינקבסקי, מי שמכונה על ידי רבים ברשתות החברתיות כ"הברבי האנושית", בעקבות הניתוחים הפלסטיים הרבים שעשתה, מתה בגיל 31 בבית בסאו פאולו.

על פי הדיווחים, ינקבסקי, שהחזיקה בעשרות אלפי עוקבים בחשבון האינסטגרם שלה וביותר מ-340 אלף עוקבים בחשבון הפייסבוק שלה, נמצאה מתה לאחר שבילתה את הלילה עם גבר בשנות ה-50 לחייו, שסיפר כי "שכר" את שירותי המין שלה. לטענתו של הגבר, שמשמש כסניגור ציבורי, השניים השתמשו בחומרים אסורים, ולאחר זמן מה הבחין שברברה כלל לא מגיבה. מיד לאחר מכן הזעיק את שירותי ההצלה, וניסה אפילו לבצע בה החייאה במשך 9 דקות, ולאחר שהצוות הרפואי הגיע למקום, נקבע מתה.

צילום: מתוך אינסטגרם

על פי המשטרה המקומית, ינקבסקי נמצאה מתה כשהיא בתחתונים בלבד, עם פציעה בעין השמאלית שלה וסימנים נוספים על גבה. חברתה של ינקבסקי, מסרה כי הפציעה בעין נגרמה כתוצאה מנפילה שהתרחשה זמן קצר לפני כן. הרשויות בברזיל ממתינות לתוצאות נתיחת הגופה כדי לקבוע את סיבת המוות.

"הברבי האנושית" זכתה לתהילה בזכות המראה שלה, ולאחר שעברה לא פחות מ-27 ניתוחים פלסטיים, בעלות כוללת של למעלה מ-56 אלף דולר. בין היתר, היא עברה שאיבות שומן בצוואר, בבטן וברגליים, הגדלות חזה וישבן, הרמות גבות וחמישה ניתוחי אף.