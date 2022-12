צוותי חילוץ במרכז הודו נמצאים במרוץ נגד הזמן כדי להציל ילד בן 8 שנפל לתוך באר בעומק של יותר מ-100 מטרים. התקרית ארעה במדינת מאדהיה פרדש ביום שלישי בערב, לאחר שהילד טאמני סאהו נפל ונתקע בפנים.

סוניל סאהו, אביו של הילד, סיפר שבנו שיחק באחד השדות ליד ביתו ונעלם בסביבות השעה 17:00. זמן קצר לאחר מכן, אחותו בת ה-12 סיפרה להם מה קרה. "היא אמרה שראתה אותו נופל לבאר", סיפר. "רצנו לשם מיד. כשהגענו, הוא עדיין נשם ויכולנו לשמוע אותו בפנים".

בתיעוד ממצלמות המחלצים אפשר לראות את הילד תקוע בתוך החור הצר עם הידיים למעלה. עומק הבאר עומד על פי ההערכות על 121 מטרים, אולם הילד תקועה בעומק של 16 מטר. שימנדרה ג'איסוואל, המושל המחוזי, התייחס לתקרית ואמר ששלשלו לבאר צינור חמצן, לאחר שהילד הפסיק להגיב. לטענתו, קרוב לוודאי שטאמני איבד את הכרתו אחרי כל כך הרבה שעות בבאר. בינתיים, כלים הנדסיים כבר החלו לבצע חפירות בזירה.

"החילוץ לוקח הרבה יותר זמן ממה שציפינו כי יש הרבה אבנים באתר", סיפר ג'איסוואל. "חשבנו בהתחלה שזה ייקח 4 שעות לכל היותר, אבל נאלצנו להזעיק מכונאים עם דחפורים מיוחדים כדי לשבור את האבנים".

MP| An 8-yr-old boy named Tanmay Sahu fell into a borewell in Mandvi village, Betul. Rescue operation going on. SDRF, Home guard, Police teams are at spot. It might take another 2-3 hrs. Child isn't responding, might have become unconscious. Our teams are working: S Jayaswal, ADM pic.twitter.com/hyE1xmVPV0