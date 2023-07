טרגדיה במומבאי: אם ל-3 נפלה למי הים הערבי בזמן הגאות, נסחפה על ידי הגלים וטבעה למוות – והכל לנגד עיני ילדיה ובעלה. התקרית, שאירעה סמוך לטיילת בָּנְדְרַה בדרום-מערב העיר, תועדה כולה במצלמה של עובר אורח שחלף במקום.

בתיעוד אפשר לראות את האם, ג'יוטי סונאר (32), יושבת על סלע סמוך לקו המים יחד עם בעלה, מוּקֵש, כשהגלים החזקים נשברים מאחוריהם. בסרטון רואים שבני הזוג רטובים לחלוטין ולמרות זאת, הם נשארים במקומם ולא מתרחקים מהמים. בשלב מסוים, גל גדול נשבר על הסלעים והשניים נופלים ממקומם. המצלמה אז פונה לאדמה וברקע שומעים את צרחות האימה של הנוכחים, כמו גם את ילדיה של ג'יוטי שצועקים "אימא! אימא!".

