רשויות האכיפה ברוסיה התירו לפרסם את נסיבות היעלמותה של אישה צעירה מאזור ניז'ני נובגורוד, מערב המדינה, שנמצאה לאחרונה בעודה כלואה במרתף עינויים מאולתר. סרגיי סבשניקוב בן ה-39 נעצר בחשד שחטף את אליזבטה בביקובה בת ה-23, כלא אותה בניגוד לרצונה ואנס אותה בברוטליות.

ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי האישה הצעירה נחטפה על ידי החשוד, אחרי שהשניים שוחחו באתר היכרויות וזו הסכימה לצאת איתו לדייט. בעדותה למשטרה, בביקובה סיפרה שסרגיי הזדהה בשם "מקסים" וטען שהוא צעיר ב-3 שנים מגילו האמיתי. לטענתה, היא הסכימה לצאת איתו למסעדה ועלתה על הרכב שלו. זמן קצר לאחר מכן, החשוד עצר את מכוניתו ודרש ממנה לקיים איתו יחסי מין. כשהיא סירבה, הוא שלף עליה סכין קפיצית ואיים לרצוח אותה.

"הוא אמר לי להוריד את התחתונים ולכבול את עצמי באזיקים", סיפרה. "פחדתי על חיי, אז עשיתי את זה. אחר כך, הוא קשר את הרגליים שלי ושם לי חולצה שחורה על הראש".

