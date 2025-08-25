המתאבק סטיוארט סמית' אושפז בבית החולים לאחר שהותקף באלימות קשה בזירה. על פי דיווחים, האירוע התרחש במהלך מופע של KnokX Pro Academy בלוס אנג'לס, כאשר לוחם ה-MMA ראג’ה ג’קסון הסתער לתוך הזירה.

בתיעוד נראה כיצד ג'קסון הטיח את סמית' על הזירה ואז הכה אותו בפניו יותר מ-20 פעמים לעיני הקהל ומתאבקים אחרים. בסופו של דבר, מתאבקים אחרים נאלצו להתערב כדי לחלץ את סמית'. לפי הדיווחים, התקרית אירעה אחרי עימות מתוסרט מחוץ לאולם, שם סמית' – המכונה "סייקו סטו" (Syko Stu) – הכה את ראשו של ג’קסון עם פחית בירה.

בעקבות המקרה דווח כי סמית' אושפז בבית החולים והוא מתאושש מהתקרית. אביו של ראג'ה, קוונטין "ראמפייג'" ג'קסון, התייחס לתקרית בחשבון ה-X שלו והתנער מהמעשים של בנו.

"אני רוצה להתייחס לכל המידע השגוי על בני ראג’ה. קיבלתי אישור שהמתאבק סטיוארט סמית' ער ויציב. רגעים ספורים לפני הקרב, ראג’ה קיבל מסמית' מכה בצד הראש במפתיע, ונאמר לו שהוא יוכל לנקום בו בזירה. חשבתי שזה חלק מההצגה.

"זו הייתה טעות בשיקול הדעת, ומהלך מתוסרט שהשתבש לחלוטין. ראג’ה הוא לוחם MMA ולא מתאבק מקצועי, והוא לא היה צריך להיות מעורב באירוע כזה. אני לא מצדיק את המעשים של בני בכלל.

"כמה ימים לפני כן הוא סבל מזעזוע מוח באימונים, ולא היה צריך לעסוק בשום דבר שכרוך במגע פיזי. בתור אביו, אני מודאג מאוד ממצבו הבריאותי וגם משלומו של מר סמית'. עם זאת, אני עצוב מאוד מכל מה שקרה. הדאגה העיקרית שלי כרגע היא שמר סמית' יחלים במהרה. אני מתנצל בשמו ובשם המשפחה בפניו ובפני KICK על המצב שנוצר".

קוונטין "ראמפייג'" ג'קסון נחשב לאחת הדמויות הססגוניות והבולטות בעולם ה-MMA. הוא פרץ לתודעה בזכות סגנון הלחימה האגרסיבי שלו, כוח מתפרץ וכריזמה יוצאת דופן שכבשה קהל אוהדים ברחבי העולם.

ג'קסון התחרה בארגונים מובילים כמו פרייד, בלאטור ו-UFC, ואף זכה בתארים במשקל בינוני וחצי כבד. מעבר לקריירת הלחימה שלו, הוא עשה קפיצה גם למסך הגדול כאשר גילם את דמותו של בי.איי בראקוס בעיבוד הקולנועי לסדרת האקשן "צוות לעניין" (The A-Team).