תפנית בפרשת מותה של אושיית הרשת מטייוואן: המשטרה עצרה את הראפר שמצא את גופתה
שיה יוקסין נמצאה ללא רוח חיים באמבטיית מלון במלזיה – לכאורה לאחר שלקתה בהתקף לב. אך כעת המשטרה מאשרת כי הראפר המקומי ניימווי, שהיה האחרון שראה אותה בחיים, נעצר וחשוד במעורבות בתקרית. מנהלה של שיה טען מאז כי ממצאי החקירה סותרים את טענת המוזיקאי: "יש פערים אדירים בין הגרסאות"
החקירה סביב מותה הפתאומי של אושיית הרשת והדוגמנית הטייוואנית שיה יוקסין קיבלה תפנית דרמטית. בת ה-31 נמצאה מתה ב-22 באוקטובר באמבטיית חדר המלון שלה בקואלה לומפור, לאחר שלפי הדיווחים לקתה בהתקף לב. אך לפי המשטרה המקומית, מי שדיווח על מציאתה – הראפר המלזי ניימווי (Namewee) – עשוי להיות מעורב במותה.
ניימווי, ששמו האמיתי הוא ווי מינג צ’י, טען כי נפגש עם שיה לצורך הפקת קליפ חדש. לדבריו, כשנכנס לחדרה בסביבות השעה 12:30 בצהריים מצא אותה מחוסרת הכרה באמבטיה, וניסה לבצע בה החייאה לפני שהזעיק אמבולנס. אלא שמנהלה של שיה טוען כי דבריו אינם תואמים את דו"חות המשטרה.
Malaysian rapper Namewee has pleaded not guilty to drug use and possession following his arrest last month.— BFM News (@NewsBFM) November 3, 2025
This comes after he denied drug use in connection with the death of Taiwanese influencer Iris Hsieh, also known as Nurse Goddess.
Her manager, Chris, has said that Hsieh… pic.twitter.com/HxDJ8sxTdc
"יש פערים אדירים בין הגרסאות", אמר כריס, המנהל של שיה, לכלי התקשורת. המשטרה אישרה כי ניימווי נעצר ובדיקות מעבדה מצאו בגופו שרידים לארבעה סוגי סמים שונים, בהם אמפטמין, מתאמפטמין, קטמין ו-THC.
כריס דרש לדעת אם הראפר "גרם, שכנע או אילץ" את שיה לצרוך חומרים כלשהם. לדבריו, הוא עבד איתה מספר שנים וכי "מעולם לא ראה אותה צורכת שום דבר אסור". חבריה של אושיית הרשת מיהרו להגן על שמה מפני שמועות שטענו כי עבדה כליווי או השתמשה בסמים.
בהצהרה חריפה שהעלה לרשתות החברתיות, כריס פנה ישירות לניימווי ואמר: "אתה תיתן דין וחשבון. לא תהיה לך דרך להתחמק. מה אתה מסתיר? כמה אמת עוד לא נאמרה?". ניימווי פרסם הצהרה באינסטגרם שבה טען כי "לא צרך בכלל בסמים" וכינה את ההאשמות "חסרות בסיס". אם יורשע ברצח, בית המשפט עלול לגזור עליו מאסר עולם או עונש מוות.
שיה יוקסין, במקור מעיר טאיצ’ונג שבטייוואן, החלה את דרכה כאחות מוסמכת לפני שהפכה לדוגמנית מצליחה ויוצרת תוכן ב-OnlyFans. היא נודעה בין היתר בגלל אצבע הקמיצה הקטועה בכף ידה הימנית – תוצאה של תאונה במפעל המתכות של משפחתה.
מאז פרסום הידיעה על מותה של שיה, עוקביה הרבים – יותר מ-500 אלף באינסטגרם – מציפים את עמודיה בהודעות תנחומים. הוריה, שנותרו המומים ממותה, ציינו שהם שוקלים לפתוח בחקירה עצמאית, אך טרם פרסמו הצהרה רשמית.