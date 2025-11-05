החקירה סביב מותה הפתאומי של אושיית הרשת והדוגמנית הטייוואנית שיה יוקסין קיבלה תפנית דרמטית. בת ה-31 נמצאה מתה ב-22 באוקטובר באמבטיית חדר המלון שלה בקואלה לומפור, לאחר שלפי הדיווחים לקתה בהתקף לב. אך לפי המשטרה המקומית, מי שדיווח על מציאתה – הראפר המלזי ניימווי (Namewee) – עשוי להיות מעורב במותה.

ניימווי, ששמו האמיתי הוא ווי מינג צ’י, טען כי נפגש עם שיה לצורך הפקת קליפ חדש. לדבריו, כשנכנס לחדרה בסביבות השעה 12:30 בצהריים מצא אותה מחוסרת הכרה באמבטיה, וניסה לבצע בה החייאה לפני שהזעיק אמבולנס. אלא שמנהלה של שיה טוען כי דבריו אינם תואמים את דו"חות המשטרה.

Malaysian rapper Namewee has pleaded not guilty to drug use and possession following his arrest last month.



This comes after he denied drug use in connection with the death of Taiwanese influencer Iris Hsieh, also known as Nurse Goddess.



Her manager, Chris, has said that Hsieh… pic.twitter.com/HxDJ8sxTdc — BFM News (@NewsBFM) November 3, 2025

"יש פערים אדירים בין הגרסאות", אמר כריס, המנהל של שיה, לכלי התקשורת. המשטרה אישרה כי ניימווי נעצר ובדיקות מעבדה מצאו בגופו שרידים לארבעה סוגי סמים שונים, בהם אמפטמין, מתאמפטמין, קטמין ו-THC.

כריס דרש לדעת אם הראפר "גרם, שכנע או אילץ" את שיה לצרוך חומרים כלשהם. לדבריו, הוא עבד איתה מספר שנים וכי "מעולם לא ראה אותה צורכת שום דבר אסור". חבריה של אושיית הרשת מיהרו להגן על שמה מפני שמועות שטענו כי עבדה כליווי או השתמשה בסמים.

בהצהרה חריפה שהעלה לרשתות החברתיות, כריס פנה ישירות לניימווי ואמר: "אתה תיתן דין וחשבון. לא תהיה לך דרך להתחמק. מה אתה מסתיר? כמה אמת עוד לא נאמרה?". ניימווי פרסם הצהרה באינסטגרם שבה טען כי "לא צרך בכלל בסמים" וכינה את ההאשמות "חסרות בסיס". אם יורשע ברצח, בית המשפט עלול לגזור עליו מאסר עולם או עונש מוות.

פרסומת

שיה יוקסין, במקור מעיר טאיצ’ונג שבטייוואן, החלה את דרכה כאחות מוסמכת לפני שהפכה לדוגמנית מצליחה ויוצרת תוכן ב-OnlyFans. היא נודעה בין היתר בגלל אצבע הקמיצה הקטועה בכף ידה הימנית – תוצאה של תאונה במפעל המתכות של משפחתה.