אחות סיעודית מארה"ב נשלחה לבלות את שארית ימי חייה מאחורי הסורגים אחרי שהודתה ברצח של שלושה מהמטופלים שלה. הת'ר פרסדי (41) הודתה ב-3 סעיפי רצח ו-19 סעיפי ניסיון רצח כחלק מעסקת טיעון עם פרקליטות מדינת פנסילבניה, במסגרתה לא יטילו עליה גזר דין מוות.

גורמים המעורים בפרטי הפרשה מעריכים שפרסדי אחראית למותם של 17 בני אדם לפחות. היא עבדה כאחות סיעודית בבית חולים בפנסילבניה ונהגה גם לבצע ביקורי בית למטופלים. ממצאי החקירה חשפו כי בת ה-41 הייתה מנצלת את משמרות הלילה – אז כמות אנשי הרפואה במשמרת הייתה נמוכה – כדי לבצע את זממה במטופלים. הקורבן הראשון שלה נרצח בשנת 2020 לאחר שהיא הזריקה לו מנה קטלנית של אינסולין. גילם של הקורבנות נע בין 43 ל-105 ומסע הרצח שלה נמשך עד שנת 2023.

בעקבות התפוצצות הפרשה, פרסדי הואשמה ברצח של שני מטופלים. אולם, עד מהרה התברר שהיא הייתה מעורבת בתריסר מקרים נוספים של רצח וניסיון רצח. בחודש פברואר האחרון, הנאשמת ציינה בבית המשפט כי בכוונתה להודות באשמה וכשנשאלה מדוע החליטה לקחת אחריות על מעשיה, פרסדי ענתה בפשטות: "כי אני אשמה".

כלי התקשורת המקומיים פרסמו שבני משפחותיהם של הקורבנות הגיעו לגזר הדין, חלקם אף הטיחו האשמות ברוצחת. אליזבת' סימונס אוזלה, שאמה נרצחה בידי פרסדי, אמרה שהיא לעולם לא תסלח לה. "את לקחת את החיים של מישהי אחרת בלי שום זכות", אמרה אוזלה. "את העמדת פנים שאת אלוהים. לא הייתה לך שום זכות".

This plea and life sentence will not bring back the lives lost, but it will ensure Heather Pressdee never has another opportunity to inflict further harm. I offer my sincere sympathy to all who have suffered at this defendant’s hands. pic.twitter.com/1DUWVSZmmO