בעוד רוב משפחתו הקרובה של טראמפ כואב את ההפסד במירוץ לנשיאות ארצות הברית או מתכחש לו, יש גם מי שדווקא חוגג במשפחת טראמפ. מארי, אחיינתו של נשיא ארצות הברית היוצא, חגגה את ניצחונו של ג'ו ביידן אבל עוד יותר את ההפסד של הדוד.

האחיינית בת ה-55, שכבר זמן רב מבקרת בחריפות את טראמפ, העלתה לטוויטר תמונה שלה מחזיקה כוס שמפניה כשהיא חובשת כובע מהקמפיין של ג'ו ביידן וקמאלה האריס וכתבה: "לחיי אמריקה, תודה חברים".

האחיינית לא ממש הסתירה את שמחתה מההפסד של דונלד טרמאפ בבחירות ובסדרת ציוצים, הראתה כי היא לגמרי מאושרת מהתוצאות. "המומה, אסירת תודה ומרגישה הקלה. עשינו זאת", כתבה.

מארי, שבפרסמה בקיץ האחרון את הספר "יותר מדי ולא מספיק: כך יצרה משפחתי את האיש המסוכן בעולם", בו תיארה את דודה הנשיא כרמאי וסוציופת, לקחה חלק פעיל בקמפיין הבחירות וצייצה לא מעט נגד בן משפחתה.

Overwhelmed. Grateful. Relieved. We did it.