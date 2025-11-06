אושיית הרשת שהותקפה בדובאי: "הרגשתי כמו בובה שבורה"

מריה קובלצ'וק, דוגמנית ויוצרת תוכן מ-OnlyFans, עברה את אחד האירועים הקשים בחייה כשהותקפה באכזריות במהלך ביקור בדובאי. היא נמצאה מוטלת בצד הדרך כשהיא סובלת משבר בעמוד השדרה ופציעות חמורות. כיום, שמונה חודשים אחרי המקרה, כשהצליחה סוף סוף לחזור לעמוד על רגליה, היא אומרת שהחוויה שינתה אותה מהיסוד.

"בהתחלה הרגשתי כמו בובה שבורה", סיפרה בראיון לערוץ HTB הרוסי. "לא יכולתי לדמיין את חיי בעתיד – איך אסתדר עם הפציעות והצלקות. תהיתי אם אי פעם אצליח למצוא אהבה שוב. אבל עם הזמן, משהו בתפיסה שלי השתנה. הבנתי שהדבר החשוב באמת הוא איך אתה מרגיש מבפנים. בעזרת המשפחה והחברים הצלחתי להתגבר. הרגשתי את הכוח המרפא של האהבה".

קובלצ'וק טוענת שהאירוע התרחש לאחר שחבורת צעירים רוסים הזמינו אותה למסיבה, והבטיחו לה טיסה חזרה הביתה לאוקראינה. מה שנראה בתחילה כהצעה מפתה התדרדר במהרה לאירוע התעללות חסר מעצורים.

"הם התחילו לשבור כוסות ולדחוף אותי", סיפרה. כשניסתה לברוח, גנבו ממנה את הדרכון והבגדים. להערכתה, היא קיבלה מכה חזקה בראש לפני שהתעוררה על הכביש. "אני חושבת שזרקו אותי מבניין, או שהכו אותי. אחת משתי האפשרויות. הפציעות התאימו או למכות או לנפילה".

האירוע של קובלצ'וק מתקשר לתופעה המכונה "מסיבות פורטה-פוטי" (התכנסויות של גברים עשירים המזמינים נשים למסיבות שבהן הם מנצלים את כוחם הכלכלי בדרכים משפילות – ולעיתים גם אלימות). תחקיר של ה-BBC חשף לאחרונה את מותה של צעירה מאוגנדה, שלפי עדויות הוזמנה למסיבה דומה ונאלצה לבצע מעשים קיצוניים ומשפילים תמורת כסף. המונח הפך לסמל לתרבות שבה הזוהר החיצוני מסתיר התנהגות אכזרית.