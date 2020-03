בצל התפרצות נגיף ה-COVID-19 ברחבי הגלובוס, כלי התקשורת בכל העולם מוצפים בדיווחים בנוגע למגפה הקשה – רובם, כפי שאתם מסוגלים לתאר לעצמכם, רחוקים מלהיות משמחים.

רק אתמול, משרד הבריאות הישראלי פרסם שורה של הנחיות מחמירות (הכוללות איסור לצאת לים, איסור ללכת לגינות משחקים, איסור ללכת לשמורות טבע וגנים לאומיים וכו') שנועדו לצמצם את אפשרות ההדבקה בקהילה. בהודעה לתקשורת, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להנחיות החדשות והגדיר את המצב בתור "עניין של חיים ומוות".

למרות תחושות הכאוס וחוסר הוודאות, בשבועות האחרונים פורסמו מספר ידיעות מנחמות מרחבי העולם אשר נוגעות להתפרצות הווירוס. אז אם גם אתם צריכים לשמוע כמה דברים שיחממו את הלב וירגיעו אתכם, בואו תתעדכנו ב-12 דברים חיוביים שקרו לאחרונה:

1. יותר מ-82 אלף בני אדם ברחבי הגלובוס כבר התאוששו מן הנגיף, כולל קשישה בת 103 מסין - החולה המבוגרת ביותר שהבריאה מהנגיף - ותינוקת בת מספר שבועות מבריטניה.

2. מומחים מחברת Arcturus Therapeutics טוענים כי הם הצליחו לזהות את החיסון לווירוס. כעת, הם פועלים להפיק אותו להמונים.

3. מרכז הבריאות MetroHealth בקליבלנד הצליח להפיק בדיקות לנגיף הקורונה שמסוגלות להראות תוצאות תוך שעתיים. זאת בניגוד לבדיקות השכיחות כרגע שלוקחות בין שלושה לארבעה ימים להראות תוצאות.

4. רופאים בהודו הצליחו לרפא נשאים של הנגיף באמצעות קוקטייל תרופות ייחודי. שלושת הנשאים התאוששו לחלוטין לאחר שקיבלו טיפול משולב עם תרופות נגד HIV, שפעת חזירים ומלריה.

5. אישה מארה"ב קיבלה השבוע חיסון ניסיוני ראשון מסוגו נגד הנגיף. האישה עברה את הפרוצדורה במסגרת תחילת שלב הניסויים בבני אדם.

6. מספר ההדבקות ברחבי העולם נמצא במגמת דעיכה. בדרום קוריאה, רק כמה עשרות בודדים נדבקו השבוע בנגיף, זאת לעומת 909 בני אדם שאובחנו כנשאים ביממה אחת רק לפני שבועיים.

7. ג'ק מה, מייסד Alibaba, תרם לארה"ב מיליון מסכות כירורגיות ו-500 אלף ערכות בדיקה של הנגיף. בעתיד הקרוב, הוא מתכוון לתרום כמות דומה גם לאיחוד האירופאי.

8. תושבי ונציה מדווחים כי תעלות המים בעיר נקיות יותר מאי פעם. הדיווחים מגיעים ימים ספורים אחרי פרסומים מארגון החלל האירופאי, לפיו רמת זיהום האוויר בצפון איטליה צנחה באופן משמעותי בחודשים האחרונים.

9. ישנה עלייה ניכרת בכמות הסקס ברחבי העולם מאז שיצאה ההנחיה להישאר בבתים. רק בבריטניה, 27% מהתושבים מדווחים כי הם מקיימים יחסי מין יותר מאי פעם מאז התפרצות הנגיף.

Neighbors on lockdown in Spain brought a cake to a woman on her 80th birthday and sang her happy birthday from their balconies, and it makes my heart want to explode #peopleareawesome pic.twitter.com/CwOEJHTNWV