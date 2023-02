"היא שיקרה לי, ניצלה אותי. היא אמרה לי שהיא אוהבת אותי, אבל היא לא יכלה להיות רק עם גבר אחד": תובעים במשפט הרצח של האישה היהודייה מרובע קווינס, ניו יורק, חשפו את המניע לפשע שזעזע קהילה שלמה. מסמכים שהוצגו במהלך הדיון חשפו כיצד דיוויד בונולה טען בפני חוקריו כי העימות שהוביל לרצח של אורסוליה גאל התחולל לאחר שזה חשד שהקורבן הדביקה אותו באיידס.

פרשת הרצח של גאל התפוצצה בחודש שעבר, אחרי שגופתה של האם ל-2 התגלתה ברחוב בתוך תיק נשיאה כשעליה עשרות פציעות דקירה. על פי ההערכות, בת ה-51 נרצחה זמן קצר אחרי השעה חצות ב-16 באפריל. ממצאי החקירה חשפו מאוחר יותר סרטון ובו רואים דמות אלמונית יוצאת מביתה של גאל בסביבות השעה 04:30 לפנות בוקר עם תיק נשיאה על גלגלים. החשוד אז התברר להיות דיוויד בונולה, טכנאי מזגנים בן 44 והמאהב של גאל.

EXCLUSIVE: Cops seek man they think had affair with slain NYC mom Orsolya Gaal: sources https://t.co/J2UD7cnjAD pic.twitter.com/NdeUgWdHjA