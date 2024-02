בני זוג מדרום ארה"ב ככל הנראה יישלחו לבלות את שארית ימי חייהם מאחורי סורג ובריח, אחרי שהפקירו את בתם למות בייסורים קשים. שילה וקליי פלצ'ר, ממדינת לואיזיאנה, הודיעו לאחרונה שהם יקבלו את החלטת בית המשפט למרות שהם לא מודים באשמה (No Contest). מתוקף החלטתם, השניים הורשעו בסעיף ההריגה של בתם – לייסי אלן פלצ'ר.

פרשת מותה של פלצ'ר הכתה גלים בתחילת 2022, אז גופתה נמצאה ללא רוח חיים על הספה בסלון של הוריה. בת ה-36 נמצאה מתה כשהיא יושבת זקופה, חצי ערומה וספוגה לחלוטין בהפרשות שלה. לפי העדויות, היא שקלה כ-40 ק"ג כאשר צוותי הצלה מצאו אותה, ועורה "הותך" עם רקמת הבד של הספה. פתולוג קבע מאוחר יותר שפלצ'ר – שאובחנה עם תסמונת הנעילה ואוטיזם – מתה כתוצאה מאלח דם, אולם הבהיר שמצבה התדרדר כתוצאה מההזנחה של הוריה.

תסמונת הנעילה היא סינדרום נוירולוגי נדיר שבו החולה משותק בכל חלקי גופו פרט לעיניים. התופעה נקראת גם "תסמונת נעול-בפנים" (Locked-In Syndrome) משום שהחולה למעשה כלוא בתוך הגוף של עצמו, מודע לחלוטין למתרחש סביבו ולא מסוגל לתקשר.

חולים בתסמונת הנעילה זקוקים להשגחה צמודה ובמקרה של פלצ'ר, הוריה היו המטפלים שלה. אולם לפי ממצאי החקירה השניים ככל הנראה הזניחו אותה במשך 12 שנים. שילה וקליי הואשמו בתחילת הפרשה ברצח מדרגה שנייה, אך חומרת האישום הופחתה להריגה – פשע עליו ניתן לרצות 40 שנות מאסר במדינת לואיזיאנה.

