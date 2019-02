פרופסור אנג'לה גאלופ, בת 69, היא מדענית שהצליחה לפתור תעלומות מורכבות גם שנים לאחר שקרו, וכעת היא רוצה לגייס את הניסיון והידע העצומים שלה כדי לעזור לפתור אחת ולתמיד את תעלומת ההיעלמות של מדלן מקאן. מדירת הנופש בו שהתה משפחתה ב"אושן קלאב" בפראיה דה לוז, פורטוגל. מאז עשרות תיאוריות קונספירציה באשר לגורלה הציפו את העולם והפכו אותה לאחת מהתעלומות הכי מפורסמות, שרבים רוצים לפתור - ופרופסור גאלופ היא אחת מהם. כזכור, מדלן נעלמה ב-3 במאי 2007, בהיותה בת 3, המדענית הצהירה שהיא מתכוונת לסייע לכוח החוקר החדש על מנת למצות כל כיוון חקירה אפשרי. לטענתה, היא חיובית לגבי פתרון התעלומה אך מודה שיהיה "קשה במיוחד" לקבל את התשובות שהוריה, קייט וגארי, מצפים להן כבר מעל לעשור, משום ש"זה קרה במדינה אחרת ואין לדעת מה קרה לראיות" - אמרה לסאנדיי טיימס מגזין. View this post on Instagram A post shared by Mary (@mccannbethmaddy) on Jan 15, 2019 at 11:43am PST גאלופ הבהירה שלמרות שזה נראה אבוד, היא ממש לא מאבדת תקווה. "כבר הייתי מעורבת בתיקים שנראו חסרי תקווה... כל דבר משאיר עקבות, העניין הוא למצוא אותן", אמרה. וגאלופ יודעת על מה היא מדברת, כי היא פתרה בעברה תעלומות שהטרידו את בריטניה במשך שנים, כמו פרשת הרצח של סטפן לורנס - צעיר שנרצח על רקע גזעני, בעודו מחכה בתחנת אוטובוס. אותו רצח שגרר כותרות רבות בבריטניה, קרה ב-1993, וגאלופ הצליחה ב-2012 להביא לסגירת מעגל עם ראיות פורנזיות שהכניסו את רוצחיו, גארי דובסון ודיוויד נוריס, לכלא. הכל בזכות ראיות מיקרוסקופיות מבגדי הנרצח והחשודים. גאלופ עזרה גם לפצח ב-2006 תעלומת רצח מהמפורסמות והנוראיות בבריטניה, של דמילולה טיילור, ילד בן 10 בסך הכל, שנרצח על ידי שני אחים בשנת 2000. חשוב לומר שגאלופ כנראה לא סתם אומרת את הדברים דווקא עכשיו - העיתוי מסתדר עם פרסום ספרה, When the dogs bark: A Forensic Scientist’s Search for the Truth, שיימכר באמזון החל מה-21.2. עם זאת, היא נחשבת לאחת החוקרות הכי טובות בעולם, המבוקשת יותר בבריטניה ויש לה ניסיון של 40 שנה בתחום - מה שכנראה רק משמח את אלו שמעוניינים שהיא תתרום את זמנה לפתרון תעלומת מדלן מקאן, ולא אכפת להם מה היא מרוויחה מזה מצדה. If you want to read more about the forthcoming book by @AxiomIntLtd's CEO Professor Angela Gallop, have a look at: https://t.co/f9TYNka7HV Prof Gallop's book is published on 21st February. #forensics #forensicscience #mustreads pic.twitter.com/bJ02wJ0O2w — Axiom International Ltd (@AxiomIntLtd) February 17, 2019

אף אחד לא יודע מה לצפות בחודשים הקרובים בכל הקשור להתפתחויות בחקירת היעלמות מקאן, שנמצאות כרגע בשיאן, אבל אם יש משהו שאפשר לדעת בוודאות לגבי גאלופ לפחות, זה שהיא תהפוך כל אבן עד שהיא תקבל את התשובות שהמדע יכול לספק לה - ולא אכפת לה כמה שנים זה ייקח.





