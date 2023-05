תפנית בחקירת הרצח של לורן הייקי, שיצאה לטייל על שביל הליכה בעיר פיניקס, אריזונה, ונרצחה בברוטליות. רשויות החוק עצרו זאיון ויליאם טיסלי בן ה-22 לאחר שמצלמות אבטחה תיעדו אותו נמלט מזירת הפשע.

לורן הייקי נרצחה ביום שישי ה-29 באפריל. בדו"ח הנתיחה לאחר המוות צוין שבת ה-29 נדקרה 15 פעמים בגבה, באמותיה ובכפות ידיה, ומתה מפצעיה בזירה. טיסלי – עבריין מוכר לרשויות האכיפה באריזונה – הובא למעצר לאחר שבלשים איכנו את מכשיר הטלפון הנייד שלו וראו שהוא נמצא סמוך לזירה בשעת הרצח המשוערת. כמו כן, חוקרי מז"פ גילו שרידי דנ"א שלו בזירה.

NEW: Cell phone video shows police checking man, suspected of murdering 29-year-old Lauren Heike, from head-to-toe before loading him into a patrol car.

ממצאי החקירה חשפו כי הקורבן ברחה מטיסלי וקפצה מעל גדר תיל, לפני שנדקרה למוות כמה עשרות מטרים משביל ההליכה. החשוד נעצר ביום שבו תכנן לעלות על טיסה לעיר דטרויט. "החשוד רדף אחרי לורן ואז תועד בורח מזירת הרצח", צוין בדו"ח המעצר. מומחים לרפואה משפטית קבעו שהקורבן נדקרה למוות באמצעות להב שאורכו עומד על כ-8 ס"מ. על פי ההערכות, טיסלי דקר את הייקי עם אולר שנמצא ברשותו בזמן מעצרו.

בלשים עדיין לא יודעים מה המניע לרצח האכזרי. "הוא דקר אותה 15 פעמים בגב וברח מזירת הפשע. אנחנו מאמינים שהתקיפה הזאת הייתה אקראית לחלוטין", ציין סגן ג'יימס הסטר, קצין ממחלק הרצח של משטרת פיניקס, בהודעה לתקשורת. "למרות זאת, אנחנו עדיין לא סיימנו לחקור את האירוע". טיסלי הואשם בעבר בתקיפה בנסיבות מחמירות, חטיפה, שוד, שוד מזוין ופריצה. כעת הוא מואשם ברצח מדרגה ראשונה וסכום שחרורו בערבות עומד על מיליון דולר.

NEW INFO ON HOMICIDE investigation. Police are hoping someone can help them identify the person in this short video who may have info on a homicide case from 6500 E Libby Street. Anyone with info call police

Original media advisory: