ההנהגה בקולומביה הביעה ביקורת וגינתה את ישראל עוד מימיה הראשונים של המלחמה - החל מהשוואת ישראל לנאצים ועד להשבת השגרירים בישראל לקולומביה. אך היום (שבת) מתברר, שלא רק בקרב ההנהגה במדינה בוחרים בצד של חמאס. במהלך חגיגות ליל כל הקדושים במדינה, אזרחים קולומביאנים תועדו מחופשים למחבלי חמאס, נוסעים ברחובות העיר בוגוטה בטנדר המזוהה עם מתקפת הפתע בעוטף עזה, ועוצרים עבור אנשים המבקשים סלפי.

"הגעתי לפה עם בעלי שבוע לפני 7 באוקטובר", סיפר יאיר שמואלי, שנסע לקולומביה כחלק מתהליך הבאת ילד בפונדקאות. "יצאנו לרחוב להתאוורר ובדיוק הייתה תהלוכת תחפושות במרכז העיר, באזור הכי הומה של בוגוטה. ראינו מרחוק את הטנדר הזה. בהתחלה קצת נבהלנו כי זה היה נראה מאוד אמיתי. עבור כל מי שהתקרב אליהם הם עשו סצנה שהם כאילו יורים בו. אנשים עלו לטנדר להצטלם והם עשו מזה 'פאן' אחד גדול. לנו זה עשה כאב בטן נוראי".

קולומביה כזכור, הייתה אחת מבין מדינות אמריקה הלטינית שהביעו ביקורת נחרצת על התקיפות של ישראל ברצועת עזה. אחרי שהנשיא פטרו, שידוע כאנטי-ישראלי מובהק, החזיר את המשלחת הדיפלומטית לקולומביה, הוא התבטא בחריפות נגד ישראל, האשים אותה ב"טבח העם הפלסטיני" - ואיים: "אם ישראל תמשיך כך - לא נוכל להיות שם". דברים אלה הצטרפו להתבטאויות הקשות שלו בתחילת המלחמה, בהן בין היתר השווה בין פעילות צה"ל לנאצים - דברים שבעקבותיהם ישראל הודיעה כי החליטה לעצור את הייצוא הביטחוני לקולומביה.

