אם ל-4 מצפון אירלנד הלכה לעולמה בעקבות סיבוך של ניתוח שרוול (קיצור קיבה). בני משפחתה של שאנון מינן בראוס סיפרו שהיא גוועה למוות אחרי שעברה את הפרוצדורה בטורקיה בחודש פברואר של השנה שעברה.

בשיחה עם כלי התקשורת הבריטים, בעלה, דון, תיאר כיצד רעייתו בת ה-32 לא הייתה מסוגלת לאכול דבר מבלי להקיא ובימיה האחרונים, הייתה מסוגלת רק לשתות מרק ומים צלולים. היא אושפזה בבית החולים אלטנגלבין (Altnagelvin) בעיר דרי, צפון המדינה, שם נקבע מותה כתוצאה מכשל רב-מערכתי.

