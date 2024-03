מהגר לבנוני שחצה את גבול מקסיקו-ארה"ב נעצר על ידי רשויות החוק האמריקאיות אחרי שהודה שהוא פעיל חיזבאללה. באסל באסל עֵבָּאדי (22) נתפס ב-9 במרץ במעבר הגבול בעיר אל פאסו, טקסס. לפי אתר ה-NY Post, עבאדי הודה שהוא פעיל בארגון הטרור מאז שנת 2017 והוא הגיע לארה"ב כדי "לנסות להכין פצצה".

עבאדי הועבר לבידוד בעקבות ההודאה שלו ומאוחר יותר, נחקר על ידי סוכנים מהיחידה הטקטית נגד טרור (TTRT). בן ה-22 אמר בזמן חקירתו שהצטרף לחיזבאללה לפני 7 שנים, מתוכן הוא שמר על מתקני נשק של ארגון הטרור במשך 4 שנים. בהמשך, עבאדי טען שהוא "נמלט מלבנון ומהחמאס כי לא רצה להרוג אנשים" והוסיף: "ברגע שאתה בפנים, אתה לא יכול לצאת".

Illegal border crossing migrant, Basel Bassel Ebbadi, 22, from Lebanon caught at El Paso, Texas border admitted he's a Hezbollah terrorist hoping 'to make a bomb' & was headed for NY. Ebbadi’s trained on “jihad” & killing people “that was not Muslim,” https://t.co/RHQqbKPpLc