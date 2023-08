4 גברים אפריקאים צלחו את האוקיינוס האטלנטי באופן בלתי נתפס, אחרי שהתגנבו על הגה הכיוון של אוניית משא והתחבאו שם במשך שבועיים. הגברים – כולם אזרחים ניגרים – ניצלו על ידי רשויות החוק הברזילאיות שמצאו אותם על כלי השיט סמוך לקו החוף של העיר ויטוריה, במדינת אספיריטו סאנטו, מזרח ברזיל.

רומן אבימנה פריידי (Roman Ebimene Friday), בן 35 ממחוז ביילסה, דרום ניגריה, סיפר לסוכנות הידיעות רויטרס שהוא עלה על האונייה כשהיא עגנה בנמל העיר לאגוס. לדבריו, הוא שילם לחברו הדייג להביאו אל הגה הכיוון, שם הוא נדהם לגלות שלושה גברים נוספים. כלי השיט יצא לדרך ב-27 ביוני ולטענת פריידי, הוא חשש כל הדרך שעמיתיו למסע יזרקו אותו למים.

<blockquote class="twitter-tweet"> Four Nigerian men were rescued by Brazil's police after spending fourteen days on a cargo ship’s rudder. pic.twitter.com/zuRD0OejnL — DW News (@dwnews) August 2, 2023 >

פריידי סיפר שהחבורה התקינה רשת ביטחון מעל הגה הכיוון וקשרו את עצמם אליה כדי לא ליפול למים. "בכל פעם שהסתכלתי למטה, יכולתי לראות דגים גדולים, כרישים ולווייתנים", סיפר בן ה-35. בשל התנאים הקשים במקום – בעיקר הצפיפות, הקירבה למים והרעש מהמנוע של האונייה – הם בקושי הצליחו לישון. מעבר לזה, פריידי ציין שהם שמרו על שקט לאורך המסע מחשש שמא אנשי הצוות של האונייה ינסו לפגוע בהם. "חששנו שאם יגלו אותנו, ניזרק למים. אז לימדנו את עצמנו לא לעשות שום רעש", סיפר. "אני שמח מאוד שניצלנו בסופו של דבר".

4 הגברים עלו על האונייה בתקווה שהיא תביא אותם לאירופה. הם לקחו איתם למסע אוכל ושתייה, אבל הכל נגמר ביום ה-10. פריידי טען שהם שרדו את הימים האחרונים של ההפלגה על ידי שתייה מי ים. 14 ימים אחרי תחילת ההפלגה, ובמרחק של כ-5,600 ק"מ מהנמל בלאגוס, הם נמצאו וניצלו.

החבורה הופתעה מאוד לגלות שהיעד הסופי של אוניית המשא היא ברזיל ולא אירופה. מאז שנתפסו על ידי המשטרה, שניים מהם כבר החוזרו לניגריה לפי בקשתם. השניים הנותרים – ביניהם פריידי ואדם נוסף ששמו ת'נקגוד אופמיפו מת'יו יאיא (Thankgod Opemipo Matthew Yeye) – הגישו בקשה למקלט מדיני. "אני מתפלל שהממשלה הברזילאית תרחם עליי", הוסיף פריידי.

"יש אנשים שמוכנים לעשות מעשים בלתי נתפסים ומסוכנים לאין שיעור"

שני הגברים שנשארו בברזיל סיפרו שהקשיים במדינת המוצא שלהם הובילו אותם להתגנב אל אוניית המשא. ניגריה היא אחת המדינות הצפופות ביותר באפריקה (עם יותר מ-213 מיליון תושבים) והיא מתמודדת עם חוסר יציבות פוליטית, פשע ועוני. יאיא טען שבעבר הייתה לו חווה סמוך ללאגוס שבה הוא הפיק שמנים, אך היא נהרסה כליל כתוצאה מהצפות שפקדו את המדינה בשנה שעברה. כעת הוא מקווה שבני משפחתו יוכלו להצטרף אליו בברזיל.

פריידי ויאיא נמצאים כעת בבית מחסה סמוך לכנסייה בעיר סאו פאולו. הכומר פאולו פאריס, אחד המפעילים של בית המחסה, סיפר שנתקל כבר בעבר בסיפורים של מהגרים שהתגנבו על אוניות – אבל מעולם לא שמע על מקרה קיצוני כל כך. לדבריו, המסע שלהם באוקיינוס האטלנטי מוכיח שאדם יהיה מוכן לעשות דברים קיצוניים ואף לסכן את חייו בשביל להתחיל חיים חדשים. "יש אנשים שמוכנים לעשות מעשים בלתי נתפסים ומסוכנים לאין שיעור", הוסיף הכומר פאריס. שני המהגרים הניגרים ממתינים כעת בברזיל, בתקווה שהממשל יאשר את בקשתם למקלט מדיני.