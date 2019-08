המכון לרפואה משפטית במלזיה פרסם את סיבת מותה של הנערה הבריטית שנעלמה במשך יותר משבוע בג'ונגלים – והן שוברות לב. על פי הדיווחים, נורה קווארין (15) מצאה את מותה בסבך המלזי כתוצאה מקרע במעיים שלה, שככל הנראה נגרם בגלל רעב ומתח נפשי.

היעלמותה של קווארין הסעירה את כלי התקשורת בבריטניה בשבועות האחרונים. החיפושים אחריה החלו ב-4 באוגוסט, לאחר שהוריה מצאו את חדרה ריק באתר הנופש האקולוגי Dusun. הרשויות ערכו חיפושים ברדיוס של כ-2 ק"מ באזור, אך לא הצליחו לאתר אותה בזמן. ביום שלישי האחרון, דווח על כך שגופתה נמצאה בסמוך למפלי ברמבון.

ממצאי הנתיחה לאחר המוות של קווארין הובילו את חוקרי התקרית למסקנה כי אין חשד לפלילים. במהלך החיפושים התעורר חשד שהנערה נחטפה – סברה שהתחזקה כאשר גופתה נמצאה עירומה.

שון ייפּ, אחד מחברי המשלחת שאיתרו את הנערה, התייחס לרגעי התגלית בריאיון לכלי התקשורת בבריטניה ואמר: "הראש שלה נשען על הידיים וזה היה נראה כאילו היא ישנה, אבל ידענו שהיא מתה. זה היה רגע עצוב מאוד. שתי נשים מהמשלחת סרבו להתקרב אליה ופשוט התחילו לבכות". למרות זאת, בדיקת הפתולוג לא הניבה ראיות לכך שהיא הותקפה, נאנסה או נרצחה.

Nora Quoirin starved and died of intestinal rupture, a post mortem has revealedhttps://t.co/Z8d7j6u1fS pic.twitter.com/lU93GBDinN