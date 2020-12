אסון ברוסיה: ילדים נזקקו לטיפול רפואי אינטנסיבי לאחר שנחשפו לכמויות חריגות של כלור בזמן ששהו בבריכת שחייה. בבריכה נמדדה כמות העולה על פי 250 מהרמה הרגילה של כלור שמצויה בד״כ במים. כל השוחים טופלו מיד במקום, כאשר רובם נלקחו לטיפול המשך בבית החולים, ביניהם 21 ילדים. 6 מהם עדיין בסכנת חיים, מאושפזים בטיפול נמרץ במצב חמור עם בעיות בנשימה ובעיניים, והם זקוקים לאספקת חמצן, כך לפי הדוברת של הממשל המקומי במחוז Astrakhan.

כלור, כידוע, הוא כימיקל שמסוגל להרוג בקטריות כמו אי קולי וסלמונלה כאשר הוא מעורבב עם מים, אך די בכמויות נמוכות בלבד. ריכוזים גבוהים מדי שלו הם רעילים לבני אדם, בין אם בצורת מגע ישיר עם העור או כגז שחודר דרך מערכת הנשימה. סימפטומים של הרעלת כלור כוללים הקאה, בחילה, תחושת צריבה, עיניים מגורות, קשיי נשימה וכאבים בחזה.

