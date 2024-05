מורה אמריקאית נידונה לרצות עונש מאסר של יותר מעשור אחרי שהורשעה בעברות מין נגד אחד מתלמידיה. הת'ר הייר, בת 33 ממדינת ארקנסו, ביצעה את זממה בתלמיד בין השנים 2021-2022. לפי כתב האישום, היא קיימה איתו יחסי מין עשרות פעמים לאורך אותה תקופה.

הייר לימדה כלכלת בית בביה"ס התיכון בריאנט בעיר ליטל רוק. היא פגשה את הקורבן ביום הראשון שהוא התחיל את כיתה יב' ועם הזמן, החלה לערוך איתו פגישות ייעוץ אישיות. בת ה-33 נתנה לו בסופו של דבר את מספר הטלפון האישי שלה ואף שלחה לו הודעות פרטיות באינסטגרם וסנאפצ'אט. לפי ממצאי החקירה, יום אחד היא סיפרה לתלמיד על "חלום מיני שהיה לה עליו" ובעקבותיו, היא מסרה לו את גם כתובת המגורים שלה.

Married high school teacher Heather Hare has been jailed for 13 years after she sexually abused a student as many as 30 times. According to a press release, “Hare engaged in sexual activity between 20 to 30 times throughout the 2021-2022 school term, including multiple times at… pic.twitter.com/rm2V8Ic3pw

באפריל 2022, המורה הודתה שקיימה יחסי מין עם התלמיד בזמן סיור שטח ונפתחה נגדה חקירה פלילית. הייר נסעה עם הקורבן אל מעבר לגבולות מדינת ארקנסו כדי לקיים איתו יחסי מין, כך על פי כתב האישום, וביצעה בו מעשים מגונים בין 20 ל-30 פעמים.

מאז התפוצצות הפרשה פורסם תיעוד של המורה מבלה עם התלמיד. בסרטון אחד אפשר לראות את השניים נוסעים במכוניתה ואת הקורבן מנשק אותה על הלחי. תלמידים אחרים מביה"ס העידו בעקבות הפרסומים שהייר אפילו לא טרחה להסתיר את מערכת היחסים שלה עם התלמיד, וכולם ידעו ש"יש ביניהם משהו". הייר הודתה מאז במעשיה במסגרת הסדר טיעון ונידונה לרצות 13 שנות מאסר בבית סוהר פדרלי.

Married high school teacher, 33, who found fame on GMA, is jailed for 13 years after having sex with male student, 17, in her home, car, classroom and on field trip to Washington DC

Heather Hare, 33, was a family consumer science teacher at Bryant High School in Little Rock, pic.twitter.com/ppVi7hE1mu