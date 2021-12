בריטית בשנות ה-20 לחייה הורשעה ברצח בתה של זוגתה, תינוקת בת שנה ו-4 חודשים. גזר דינה של סוונה ברוקהיל בת ה-28 נקבע למחר, אחרי שנחשף בבית המשפט כיצד התעללה בשיטתיות והכתה באכזריות את התינוקת, סטאר הובסון, בזמן שאמה, פרנקי סמית', לא עשתה דבר כדי לעצור אותה.

צוות התביעה תיאר בפני המושבעים ההמומים את ממצאי הבדיקה הפתולוגית, שקבעו כי הילדה מתה כתוצאה מקרע של אחד העורקים הראשיים בגופה אחרי שהוכתה באכזריות. אחד החובשים הראשונים שראו את הילדה תיאר בפני חוקרים שגופה נראה כאילו היא "הייתה מעורבת בתאונת דרכים".

עוד נחשף במהלך החקירה כי בנות הזוג חיכו 15 דקות לפחות אחרי שהתינוקת איבדה את הכרתה בבית ורק אז יצרו קשר עם שירותי ההצלה. בזמן הזה, הן חיפשו בגוגל ערכים שונים כמו "איך להחזיר לחיים תינוק שלקה בהלם". מותה נקבע בבית החולים זמן קצר לאחר מכן.

חבר המושבעים קיבל הצצה אל מסכת ההתעללות הקשה שבת השנה חוותה במשך החודשים האחרונים לחייה. בסרטון שצולם בביתם של בנות הזוג, אפשר לראות כיצד ברוקהיל, שעבדה בתור מאבטחת בפאב בעיר נייטלי, מכה את סטאר במכוניתה לסירוגין 21 פעמים במשך 3 שעות. בשלב מסוים, הנאשמת הכתה אותה חזק כל כך, שהיא נפלה מכלי הרכב.

בסרטון מטריד אחר שהוצג בבית המשפט, בנות הזוג נראות מכריחות את התינוקת לעלות בגרם מדרגות בזמן שהיא מתמודדת עם שבר ברגלה ובפעמים אחרות, נותנות לה לישון בתוך קערה של אוכל, לא מגישות לה עזרה כשזו נופלת מכיסא אוכל לרצפה וכופים עליה לעמוד דקות ארוכות באחת הפינות של הבית.

במהלך החקירה נגד בנות הזוג, בלשים מצאו גם שורה של חיפושים מטרידים בחשבונות הגוגל של השתיים. בימים שלפני מותה של התינוקת, ברוקהיל חיפשה "כמה זמן הגוף יכול לשרוד ללא שינה", "כמה זמן אפשר לשבת בקור" וגם "כיצד ניתן להוריד נפיחות של פצעים".

סטאר פונתה לבית החולים ב-22 בספטמבר באמצעות מסוק. גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שהיא אובחנה בזירה עם דום לב לפני שפראמדיקים החלו פעולות החייאה. למרות זאת, לרופאים לא נותר מה לעשות למעט לקבוע את מותה הטרגי.

התובע אליסטר מקדונלד התייחס להשתלשלות האירועים ואמר כי השתיים לא הותירה לקורבן כל סיכוי לחיות. הפרקליט הוסיף: "המציאות העגומה היא שהפציעות של סטאר היו חמורות מדי. המציאות היא שלרופאים לא היה שום סיכוי להציל את חייה". מאוחר יותר, ברוקהיל טענה במהלך חקירתה שהפציעות של התינוקת נגרמו לאחר שזו הותקפה על ידי פעוט אחר – גרסה שהוגדרה על ידי בלשים בתור "אבסורדית".

קרובי משפחתה של סטאר הביעו דאגה לשלומה בחודשים שלפני מותה ואף פנו לשירותי הרווחה במדינה בבקשה לעזרה. מכרים של בנות הזוג סיפרו כיצד השתיים נהגו לומר שהתינוקת "נפלה בבית" מיד כשנכנסו לבתים של אחרים, עוד לפני שבירכו לשלום את הנוכחים. גורמים מהרווחה פנו אל פרנקי וברוקהיל פעמיים בעקבות דיווחים על שטפי דם על גופה של סטאר. אף על פי כן, התינוקת המשיכה להיות תחת המשמורת של בנות הזוג.

