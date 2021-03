תפנית בפרשיית היעלמותה של סארם הסלופּ: גורמים בבולשת האמריקאית (FBI) מדווחים כי הם פתחו בחיפושים אחר ריאן ביין, בן זוגה של הדיילת הבריטית, שעזב את איי וירג'ין יחד עם היאכטה שלו ונעלם.

היעלמותו של הימאי בן ה-44 מגיע אחרי שהוא סרב להתיר לרשויות לערוך חיפוש בכלי השיט שלו וה-FBI התערבו בחקירה. כעת מתברר שהוא הפליג עם היאכטה שלו מהאי סיינט ג'ון, אחרי שעגן שם מאז התפוצצות הפרשה לפני כמה שבועות.

היעלמותה של הסלופּ דווחה על ידי ביין בשעות הבוקר המאוחרות של ה-8 במרץ. לטענתו, הפעם האחרונה שבה ראה את זוגתו הייתה כמעט 10 שעות מוקדם יותר, אחרי שהשניים חזרו ליאכטה שעגנה במפרץ פרנק בסביבות השעה 22:00. כ-4 שעות לאחר מכן, הוא התעורר במיטתו וראה שהבריטית נעלמה.

Sarm Heslop, 41, vanished while on board 47ft yacht moored in the Virgin Islands

Police say her boyfriend Ryan Bane has not allowed them onboard luxury vessel

Locals launched a desperate search for Sarm after she disappeared on March 7 pic.twitter.com/Ay73fjbC33