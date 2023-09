רשויות האכיפה בפילדלפיה, ארה"ב, חוקרות את נסיבות מותה של דיילת בת 66 שנמצאה מתה במלון ה-Marriot הסמוך לשדה התעופה הבינלאומי בעיר. אנשי צוות הניקיון מצאו את גופתה של האישה – שפרטי זהותה לא הותרו לפרסום – ביום שני בסביבות השעה 22:40.

ממצאי החקירה הראשונית חשפו כי הדיילת נמצאה בחדרה יומיים אחרי שהייתה אמורה לעזוב את המקום. בזירה נמצאו כמה בקבוקים של תרופות מרשם ולא היו שום סימני פריצה או מאבק. לא התגלו נשקים במקום. כמו כן, הותר לפרסום כי בת ה-66 נמצאה עם גרב תחובה בפיה.

