תקרית הזויה בעיירה במיסיסיפי: שוטרים מהעיר סנטוביה עצרו ילד בן 10 ולקחו אותו לתחנת המשטרה – והכל בגלל עבירה קלה. לטוניה איסון סיפרה שהיא השאירה את בנה ובתה לבדם במכונית ל-10 דקות בלבד, בזמן שנפגשה עם עורך דינה. כשהיא חזרה לחניון, היא ראתה אתה בנה, קוונטביוס, משוחח עם שוטר. אז התברר לה שהוא נתפס מטיל שתן מחוץ לרכבה.

"שאלתי אותו 'למה עשית את זה?' והוא ענה לי שאחותו אמרה שאין במשרדים שירותים", סיפרה איסון לערוץ החדשות Fox 13. "אז אמרתי לו שהוא היה צריך לחשוב על זה טוב יותר ולשאול אותי. הייתי מראה לו איפה השירותים". השוטר במקום אז עמד לשחרר את הילד ואימו, אלא שאז הגיעה תגבורת.

A 10-year-old Mississippi boy was arrested and hauled off to jail for public urination — and his mom is pissed off.



Latonya Eason was at an attorney’s office in Senatobia, just south of Memphis, for legal advice Aug. 10 when a cop told her he caught her son Quantavious peeing… pic.twitter.com/OvVGGLZCXZ