דונלד קית' דיוויס, שוטר בן 37 ממדינת פנסילבניה, חשוד כי תקף את המאהבת שלו לשעבר לאחר שזו החליטה להיפרד ממנו. על פי החשד, איש החוק ניסה לאשפז בכפייה את הקורבן, מישל פרפנוב, בטענה שהיא איימה לשים קץ לחייה. התקרית המטרידה – שאירעה ב-21 באוגוסט – תועדה על ידי איש שהיה במקום באותו זמן והסרטון עלה ליוטיוב.

בתיעוד אפשר לראות כיצד דיוויס מרתק את פרפנוב במשך דקות ארוכות ובשלב מסוים, אפילו אומר לה שהיא "זקוקה לעזרה". על כך היא משיבה לו: "אני לא צריכה עזרה, אני צריכה שתתרחק ממני. זה לא נורמלי ולא אכפת לי מה יגידו אנשים אחרים. אני לא הולכת למעצר. אני לא עשיתי שום דבר לא בסדר. פשוט תעזוב אותי".

פרפנוב בסופו של דבר נלקחה לבית החולים "להיי ואלי" (Lehigh Valley), שם היא הייתה מאושפזת במשך 5 ימים. לפי דיוויס, הוא דיווח למשטרה שמישל שלחה לו הודעה ובה כתבה שבכוונתה "לקפוץ עם מכוניתה מצוק". גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שאיש החוק אז אמר לעמיתיו שהוא "יטפל בעניין בעצמו", אחרי ששוטרים לא הצליחו לאתר את פרפנוב. בשלב הזה, הוא השיג את צו האשפוז בכפייה, נסע אליה והתנפל עליה. עכשיו, היא מספרת שהמניע למעשיו של דיוויס היא העובדה שהיא נפרדה ממנו.

פרפנוב סיפרה לחוקרי המשטרה שהיא ודיוויס – גבר נשוי – ניהלו רומן במשך 4 חודשים. לדבריה, היא הודיעה לו בסופו של דבר שבכוונתה לעבור לעיר אחרת ואיש החוק השתולל מזעם. בהודעה שהוא שלח לה, לכאורה, דיוויס כתב: "את גמורה. את מתעסקת איתי ועכשיו את תראי מה יקרה".

פרפנוב הוסיפה בחקירה שכשהשוטר הראה לעמיתיו את ההודעה ששלחה לו, לגבי הקפיצה מהצוק, היא הייתה מנותקת מהקונטקסט של השיחה ביניהם – והכוונה שלה הייתה שהוא משגע אותה כל כך ש"מתחשק לה לקפוץ עם מכוניתה מצוק".

Married Police Officer Ronald Keith Davis cop faces false imprisonment charges for improperly committing his ex to a mental health facility after 12-min arrest video https://t.co/zaS2NuXhSp pic.twitter.com/brknJZv9Dd