7 אנשים נפצעו ועוד 2 מוגדרים נעדרים בעקבות פיצוץ בסניף בנק Chase בעיר יאנגסטאון, במדינת אוהיו. התקרית אירעה אתמול בשעות הצהריים ותועדה במצלמות אבטחה שהותקנו בבניין ממול. בסרטון אפשר לראות את קומת הכניסה בחזית הבניין מתפוצצת שניות ספורות אחרי השעה 14:45 ורסיסים עפים לכל עבר.

בארי פינלי, מפקד תחנת הכבאות העירונית, התייחס לתקרית ואמר ששבעה אנשים פונו בעקבותיה לביה"ח "מרסי הלת'", כשאחד מהם פצוע באורח אנוש. כמו כן, שניים – גבר ואישה שפרטי זהותם לא פורסמו – עדיין מוגדרים נעדרים.

Here is the dramatic security video of the explosion at the Chase Bank Building in downtown Youngstown. pic.twitter.com/QdapO52uME — 21 WFMJ (@21WFMJ) May 28, 2024

Crews are on scene in downtown Youngstown following reports of a gas explosion in the Chase Bank Building in Downtown Youngstown. Stay with 21 News on air and online for the very latest. pic.twitter.com/4LXdfRSpjJ — 21 WFMJ (@21WFMJ) May 28, 2024

"הרצפה בקומת הכניסה התמוטטה לחלוטין ולא נשאר שם מה לראות. הכל מלא במים ואני לא יודע אם הנעדרים נמצאים שם או לא", אמר פינלי בהודעה לכלי התקשורת באוהיו. "כשנקבל אישור להיכנס לבניין, ניכנס. עד אז, אין שום סיבה שתגרום לי לשלוח לשם את אנשיי".

הסוכנות לניהול אסונות של מחוז מהונינג הגיבה לאירוע בהודעה בחשבונות המדיה החברתיים שלה ובה טענה כי הפיצוץ קרה בעקבות הצטברות של גז טבעי. בהמשך צוין כי "המצב נזיל אבל תחת שליטה" והציבור התבקש לשמור מרחק מהאזור.

DOWNTOWN YOUNGSTOWN explosion in Realty building where Chase Bank occupies 1st floor.2 people are unaccounted for. 7 in hospital 1 in critical condition. An excavator arrived 9pmEST clearing chunks of debris around the building. Investigators haven’t entered yet. @KDKA pic.twitter.com/j3UcOM4tyo — Jennifer Borrasso (@JenBorrasso) May 29, 2024

תושבים העידו שהפיצוץ נשמע היטב בצהריים ומיד אחר כך, אפשר היה לראות את עננת העשן והאבק שיצאו ממנו. "שמעתי בּוּם גדול ורצתי לחלון. ראיתי מלא עשן שיוצא מהבנק", סיפרה דברה פלורה, שעובדת סמוך לבניין. "הפיצוץ היה ענקי. חזק כל כך שמיד אחרי ששמעתי אותו אמרתי לעצמי 'אוי אלוהים'". הרשויות המקומיות ממשיכות בינתיים לחקור את נסיבות המקרה.